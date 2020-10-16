Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaların ardından Türkiye'de farklı illerde vatandaşlar Azeri kardeşlerimize destek vermek için bayraklarıyla sokağa çıkmıştı. Bu durumu hazmedemeyen Fransız devlet kanalı France 24, yalan haber yayınlayarak kamuoyunu yanılttı.

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"Türkler Ermeni sokaklarını araçlarla kapattı"

Vatandaşların Azerbaycan halkına ve ordusuna manevi destek vermek üzere düzenlediği konvoyu baskın olarak duyuran Fransız medyası, Türklerin Ermenilerin yaşadığı mahalleleri araçlarla kapattığı yalanına da haberde yer verdi. Haberde, İstanbul merkezli bir gazetede çalışan bir gazetecinin yorumu da paylaşıldı. Polisin kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle bu konvoyları anında durdurması gerektiğini belirten gazeteci, yetkililerin bu saldırıları(sözde) umursamadığını ifade etti.

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İlk provakasyon değil

Bu France 24'ün ilk provokasyonu değil. Fransız devlet kanalı daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yanlış çevirerek bir algı oyunu oluşturmaya çalışmıştı.

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