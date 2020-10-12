Azerbaycan ile Ermenistan görüşmelerinde yüksek tansiyon: Türkiye'de masada olmalı
Azerbaycan ile Ermenistan görüşmelerinde yüksek tansiyon: Türkiye'de masada olmalı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la gerçekleştirilecek görüşmelere Türkiye'nin de dahil olmasını istediğini yineledi. Görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini söyleyen Aliyev, "Türkiye'nin de katılmasını istiyorum" dedi. Azerbaycan'ın Türkiye' ile ilgili bu adımına karşılık Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan "Görüşmelerin formatında değişiklik öngörülmüyor" açıklaması geldi.
Ermenistan'ın ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türkiye'yle ilgili bir çağrı geldi. Aliyev, Rusya arabuluculuğundaki ateşkesin ardından Erivan'la yeniden başlatılacak görüşmelere Ankara'nın da katılmasını istediğini söyledi.
"Türkiye'nin de katılmasını istiyorum"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Ermenistan'la görüşmeler ne zaman başlayacak bilmiyorum ama Türkiye'nin de katılmasını istiyorum" dedi.
Ateşkes anlaşmasına aracılık yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Dağlık Karabağ için yapılacak görüşmelerin formatında değişiklik öngörülmediğini söyledi. Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ı Moskova'da ağırlayan Lavrov, ateşkesin ihlal edildiğini belirtip "Kurallara uyulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ermenistan'ın sivillere saldırıları
Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından varılan ateşkesin akabinde Ermenistan ordusunun Gence’ye yönelik füze saldırısında 4’ü kadın 9 sivil yaşamını yitirirken, 39 sivil de yaralanmıştı.