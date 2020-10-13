Ateşkes değil silah molası

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ı baskı ile ateşkes masasına oturtan Rusya, zaman kaybetmeden silah kapasitesinin yüzde 70’i imha edilen Ermenistan’a yardıma koştu. Moskova, Ermenistan’a stratejik silahlar gönderdi.

Silah trafiğini Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, işadamı Samvel Karapetyan ve silah kaçakçısı David Galustyan yönettiği belirtiliyor. Silahların insani yardım adı altında gönderilen kargo uçakları ve yolcu uçakları ile gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

SİHA’LARA KARŞI İGLA

Gönderilen yardımlar arasında cephede Azerbaycan’a üstünlük sağlayan İHA/SİHA ve kamikaze dronelara karşı silah sistemleri de buluyor. Rusya’nın ağır silahların yanı sıra, 300 tanksavar füze sistemi Cornet ve SİHA’lar için taşınabilir uçaksavar füze sistemi İGLA gönderdiği vurgulanıyor. Bazı silahların da ateşkes için Moskova’da görüşmelere katılan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ı 10 Ekim’de Erivan’a geri götüren Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na ait 30019 hükümet uçağı ile de nakledildiği iddialar arasında.

FRANSA VE ABD DURMUYOR

Azerbaycan makamları ateşkes sürecinde Fransa’nın da Ermenistan’a askeri yardım gönderdiği ifade ediyor. Gürcistan hava ve karayollarını askeri amaçlı sevkiyatlara kapattığı için sevkiyatların yolcu veya VIP uçaklarla gerçekleştirildiği ifade ediliyor. ABD’deki Ermeni diasporasının da insani yardım adı altında askeri ekipman gönderdiği biliniyor.

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İRAN YİNE GÜZERGAH

Kara yolu ile yapılan silah sevkiyatlarında da rota yine İran. Resmi makamlar ‘sadece insani’ sevkiyatlara izin verildiğini ifade etse de, İran’dan Ermenistan’a geçen TIR’ların silah ve mühimmat taşıdığı iddia ediliyor.

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ERMENİ HAVAYOLLARI SİLAH TAŞIYOR!

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de silah sevkiyatlarını doğruluyor. Haciyev twitter hesabından yaptığı açıklamada, Atlantis Ermeni Havayolları’nın insani yardım kisvesi altında sivil uçaklarla Ermenistan’a füze ve füze sistemleri taşıdığını söyledi.

OYNAT 01:17 Aliyev 'Bakü'de neden Rusya bayrağı yok ve Türk bayrağı çok' diyen Rus muhabire tane tane anlattı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya televizyon kanalı РБК'ya röportaj verdi. РБК muhabirinin Bakü'yü gezdiğini, çok sayıda Azerbaycan ve Türk bayrağı gördüğünü ancak hiç Rusya bayrağı görmediğini belirterek 'Azerbaycan'da Rusya'nın etkisi azaldı mı?' sorusu üzerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Aliyev, ''Ben değiştiğini düşünmüyorum. Türkiye bayraklarının çok olması doğaldır. Biz kardeş halklarız. Bugün Türkiye ile Azerbaycan arasında güven, karşılıklı destek ve ilişkilerin seviyesi o kadar yüksek ki, zannımca dünyanın hiç bir yerinde, hatta en yakın ülkeler arasında bile böyle bir ilişki yok. Bu gerçektir ve bu gerçekliği biz yaptık. Türkiye ve Azerbaycan yöneticileri... Mesele sadece bizim ortak köklerimiz ve ortak tarihimizle ilgili değil. Azerbaycan'da Türkiye bayraklarının olması gerçekliktir ve eğer siz Türkiye'ye de gitseniz orada da çoğu yerde Azerbaycan bayrakları göreceksiniz'' ifadelerini kullandı.

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Masada mutlaka Türkiye de olmalı

Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haber Global'e yaptığı açıklamada, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi. Aliyev yaptığı açıklamada Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için oluşturulan Minsk Grubu'nda yer alan Fransa, Rusya ve ABD'nin önyargılı davrandığını ve grupta yer alan Türkiye'nin de mutlaka eş başkanlardan biri olması gerektiğinin altını çizdi. Aliyev, "Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır. Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de, tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batılı ülkeler kabul etmek istemese de Türkiye'nin bu konuda söyleyeceği sözler büyük ve önemlidir. Türkiye bu konuda tarafsız ve adaletli davranacaktır. Hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var" diyerek, Türkiye'nin de masada olması gerektiğini söyledi.

Ermeni ordusunu kurtarma çabası

Ateşkesin kağıt üzerinde kaldığını belirten Azerbaycanlı emekli Albay Şair Ramaldanov, düşmanın sivil yerleşim yerlerini vurarak karşı taarruza geçmek istediğini söyledi. Ramaldanov, "Halihazırda harekat Azerbaycan ordusunun istediği şekilde ilerliyor ve düşmanın herhangi şekilde ilerleme şansı yok. Fransa, Rusya ve İran üzerinden yeni silahlar gittiği yönünde bilgiler var. Ermenistan’a birçok yoldan silah getirilmek istendi. Gürcistan sınırına getirilen silahların TIR’larla götürülmesini engelledi. Şu an sivil havacılık yoluyla silah taşındığı yönünde bilgi aldık" diye konuştu.

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Şair Ramaldanov

Ateşkese sadık kalmadı

Son 30 yılda Rusya’nın Ermenistan’ı silahlandırdığına dikkat çeken Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek Konseyi Üyesi ve emekli subay Emin Hasanlı ise "Ermenistan’ı güçlendirmek için silah yardımı yapılıyor. Rusya silahları Kazakistan, Türkmenistan, İran üzerinden Ermenistan’a gönderdi. Gürcistan silah desteğini engelledi ancak 35 milyon Türk’ün yaşadığı din kardeşimiz İran da aynı tavrı sergiliyor. Tarihi soykırımlarla dolu Fransa, bugün de bir soykırım devletini destekliyor. Fransa ‘Ermenistan bizim küçük bacımız, biz de onun ablasıyız’ diyor. Söz konusu silahların hepsi hibe ediliyor, Ermenistan’ın bunları satın alacak parası yok" dedi.