Dünya Fransız tren kontrolörlerinin grevinin maliyeti 100 milyon euroyu bulabilir
AVRUPA

Fransız tren kontrolörlerinin grevinin maliyeti 100 milyon euro'yu bulabilir

SNCF tren kontrolörleri, 23-26 Aralık tarihlerinde maaş artışı talebi ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesi talebiyle greve gidecek. Fransız basınındaki haberlere göre, Beaune, bu grevin SNCF şirketine muhtemelen 100 milyon euroya mal olacağını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Fransız tren kontrolörlerinin grevinin maliyeti 100 milyon euroyu bulabilir
Arşiv

SNCF tren kontrolörleri, 23-26 Aralık tarihlerinde maaş artışı talebi ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesi talebiyle greve gidecek.

Fransız basınındaki haberlere göre, Beaune, bu grevin SNCF şirketine muhtemelen 100 milyon euroya mal olacağını ifade etti.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise, SNCF'ye bu greve birkaç saat içinde çözüm bulması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu (CFDT) Genel Sekreteri Laurent Berger, CFDT'nin tren kontrolörlerinin grevini desteklemediğini açıkladı.

Grev nedeniyle bu hafta sonu çok sayıda tren seferleri iptal edildi.

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