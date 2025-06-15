Gazze’de ağaç bile bırakmadı

Terör devleti İsrail 7 Ekim 2023’ten bu yana bomba yağdırdığı Gazze’de, tek bir sağlam ağaç dahi bırakmadı. Haaretz gazetesinin haberine göre kıyı şeridinin en büyük şehirleri Refah, Han Yunus, Cibaliye, Beyt Lahya ve Beyt Hanun’da sağlam bina kalmadı. Savaş öncesi 275 bin kişinin yaşadığı Refah, artık sadece gri bir moloz yığını. Gazeteye konuşan ve Cebaliye’de görev yapan Filistinli bir doktorun, “Artık ne bir ev var, ne bir ağaç, ne de bir insan. Burası devasa bir çorak araziye dönüştü” sözleri, durumun vahametini gözler önüne serdi.

MOLOZ VE ÇORAK ARAZİ KALDI

7 Ekim 2023’ten bu yana geçen 20 ayda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’de şehir ölçeğinde yok oluşa neden oldu. Savaş öncesinde yalnızca Refah’ta 275 bin, Cebaliye Mülteci Kampı’nda 56 bin, Beyt Lahya’da 108 bin kişi yaşıyordu. Bugün bu yerleşimlerden geriye sadece toz, moloz ve çorak arazi kaldı. Beyt Hanun, Han Yunus ve Cibaliye de büyük ölçüde yok edildi. Uydu görüntülerine göre, Refah’ta camiler, tarlalar, yollar, güneş panelleri ve yerleşim dokusu ortadan kayboldu.

174 BİN BİNA HASAR ALDI

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Gazze Şeridi’nde toplam 250 bim binadan 174 bini hasar aldı ya da yıkıldı. Bu binaların 90 bini tamamen yok oldu ya da kullanılamaz hale geldi. Orta düzeyde hasarlı bina sayısı 52 bini bulurken, BM’ye göre 33 bin yapı da ölçülemeyecek kadar zarar gördü.

ALTYAPI KALMADI

Haberde 2 bin 300 eğitim yapısının yerle bir olduğu ifade edildi. 564 okulun İsrail saldırısına maruz kaldığı ve 501’nin yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edildi. BM verilerine göre Gazze’deki yolların yüzde 81’i tahrip oldu. Kıyı şeridinde 50 milyon ton moloz birikirken, BM’ye göre söz konusu enkazın temizlenmesi en az 20 yıl sürecek. Bir milyondan fazla insan Mevasi'deki çadırlara sığındı. Son göç dalgasıyla birlikte çadırlar yıkıntılar ve çöplüklerin ortasına kuruldu.

HAYVANCILIK VE TARIM BİTTİ

Terör devleti binaların yanı sıra tarım arazilerini ve hayvancılığı da hedef aldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana yumurtlayan tavuk sayısı yüzde 99, büyükbaş hayvan sayısı yüzde 94, balık popülasyonu ise yüzde 93 azaldı.

ŞEHİRLER YERLE BİR

İsrail Gazze’ye, savaşın başlangıcından bu yana 5 atom bombası tahribine eş değer bomba attı. Kendi verilerine göre savaşın ilk haftası 6 bin bomba atan terör devleti, 10 bine yakın kişiyi öldürdü ve çok sayıda binayı yerle bir etti. İkinci büyük yıkım, 2024’ün başında kıyı şeridinin ortasında yaşandı. Natzarim Koridoru’nu askeri bölge olarak duyuran terör devleti, bu bölgeyi ve Gazze sınırına 1 km yakınlıktaki alanları buldozerlerle yerle bir etti. Refah’a başlatılan kara harekatı ile güney sınırlarını yerle bir eden işgalci güç, 2024’ün sonunda Cebaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahya'daki yapıları tamamen yıktı. 2025’in Mart ayından sonra ise “Morag Koridoru”nun açılması için özel şirketleri görevlendiren işgalci güç, yıkılan bina başı ödeme yapıyor.

Gazze’ye topyekun saldırı

Bir yandan İran’a saldıran dikkatleri bu bölgeye çeken İsrail, diğer yandan Gazze’de topyekun saldırıya girişti. Terör devleti, Gazze’nin kuzeybatısındaki Halidi Camii çevresindeki yerinden edilmiş çadırları bombalaması sonucu 4 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Ağ'daki El-Ağ ve Mescid-i Aksa Hastanesi'ni vuran işgalci güç, Netzarim koridoru yakınlarında yardım bekleyen vatandaşlara doğru da ateş açtı. Söz konusu saldırılarda 7 kişi öldü. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail güçlerinin saldırıları sonucu önceki gün 24 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi yaralandı.















