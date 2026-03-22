Gazze’de bayram ‘eğlencesi’

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten itibaren iki yıl boyunca aralıksız soykırım işleyen işgalci İsrail, 10 Ekim 2025’teki ateşkesten sonra saldırılarını en az seviyeye indirse de Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskılarını sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim’i ibadetlere kapatan ve bu kapanmayı bayramda da sürdüren işgal devleti, Gazze’de de Refah Sınır Kapısı’nı açmasına rağmen kısıtlamalarına devam ediyor. Bu baskıya, ABD yönetimi de Filistin destekçilerini sindirerek katılıyor. ABD-İsrail ittifakının İran’a karşı yürüttüğü savaş ise dünya kamuoyunun dikkatini başka yere çevirmesine sebep oluyor.

BATI ŞERİA’DA KIZ OKULUNA SALDIRI

Batı Şeria ve Kudüs’te adım adım uyguladığı ilhak politikası kapsamında bir taraftan Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim’i Ramazan ayı boyunca kapalı tutan işgalci İsrail, Filistinlilere yönelik baskınlarını istilacı Yahudi yerleşimci çetelerle sürdürüyor. Yerleşimci çetelerin dün, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan Lubban eş-Şarkiyye Kız Okulu’na saldırarak hasar verdiği bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre yerleşimci çeteler, kentin güneyindeki okulun ana kapısını kırarak baskın düzenledi. Okulun çeşitli bölümlerine zarar veren İsrailliler, Filistin bayrağının bulunduğu direği tahrip etti.

ZULÜMLE ÖVÜNDÜLER

İstilacı yerleşimciler, Ramazan ayı boyunca sürdürdükleri baskıları sistematik olarak yapıyor. The Times of Israel gazetesinin haberine göre yerleşimci çeteler, çarşamba günü sona eren İbrani takvimine göre "Adar" ayı boyunca Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerinin listesini WhatsApp grubunda paylaştı. "Bizden Haberler" isimli WhatsApp grubunda yer alan listede yerleşimciler, bir ay içinde işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Mihmas beldesine beş kez, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta'ya üç kez saldırdıklarını, 26 Filistin köyüne ise baskın yaptıklarını paylaştı. Fanatik İsrailli yerleşimciler, yaptıkları paylaşımlarda 37 Filistinliyi yaralamak, 2 camiyi ateşe vermek ve 16 ev ile 19 aracı kundaklamakla övündü.

HAMAS’A SİLAH BIRAKMA MARKAJI

Gazze’de ise ateşkes sonrası saldırılar büyük oranda azalsa da Filistin direnişine yönelik baskılar ve Gazze’deki sivillere yönelik kısıtlamalar devam ediyor. Reuters’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes kapsamında kurduğu Barış Kurulu’nun Başkanı Nikolay Mladenov, Hamas’a silah bırakması için yazılı bir öneri sundu. Söz konusu kaynaklar, önerinin içeriğine dair bilgi vermezken Hamas’ın öneriyi reddettiğini bildirdi. Diğer yandan, İsrail saldırılarına yerle bir olan Gazze’de enkaz içinde üçüncü bayramını geçiren Gazzeliler, kısıtlamalar nedeniyle insani yardım bekliyor.

HARVARD’A BİLE TAHAMMÜL YOK

İsrail’in baskılarına ABD yönetimi de katılıyor. ABD Adalet Bakanlığı, Filistin’e destek eylemleriyle gündeme gelen Harvard Üniversitesine "Yahudi ve İsrailli öğrencilere yönelik ırk ve ulusal köken ayrımcılığı yaptığı" gerekçesiyle dava açtı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin en köklü üniversitelerinden Harvard’ın "Yahudi ve İsrailli öğrencilere yönelik ırk ve ulusal köken ayrımcılığı yaparak" 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'nın 6. maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle dava açıldığı belirtildi. Üniversitenin "Yahudi ve İsrailli öğrencilerinin içinde bulunduğu zor duruma kasten kayıtsız kaldığı" savunulan açıklamada, Harvard'ın, "ilgili yasa maddesini ihlal ettiği süreç boyunca kabul ettiği" milyarlarca dolarlık fonun geri alınmasının amaçlandığı kaydedildi.



