Gazze'de katliam sürüyor: Yardım bekleyen sivillere ateş açtı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız sürüyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalayan işgalci güçler, Netzarim Koridoru'ndaki insani yardım almak için bekleyen sivillere ateş açarak katliam yaptı. Saldırlarda çoğu çocuk en az 53 Filistinli şehit edilirken, onlarca sivil de yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail ordusunun hastanelerin çevresine yönelik tahliye tehditleri ve saldırılarının sağlık hizmetlerini felç ettiğini, hastanelerin tamamen hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hastanelerin çevresine yönelik tekrar eden tahliye tehditleri ve bombardımanlar, sağlık ekiplerinin çalışmalarında ciddi karmaşaya yol açmakta ve kalan hastanelerin hizmet dışı kalabileceğine işaret ediyor" denildi. Açıklamada, sağlık ekipleri ile hasta ve yaralıların, tahliyeler ve süregelen bombardımanlar nedeniyle hastanelere ulaşabilecek güvenli yollarının bulunmadığı vurgulandı. Sağlık hizmeti verebilen az sayıdaki hastanenin ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çektiğinin altı çizilen açıklamada, bunların da yakın zamanda hizmet dışı kalabileceği uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi: "Artık zaman kaybetmeden, acil ve temel sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için asgari şartları sağlayacak etkili müdahalelerin yapılması gerekiyor."
ÖLÜM TUZAKLARI CAN ALIYOR: 53 KİŞİYİ KATLETTİ
Terör devleti İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu insani yardım alabilmek için bekleyen 53 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Beyt Lahiya ve Sudaniye bölgelerinde yardım kamyonlarının giriş güzergahını hedef aldığı saldırılarda da yedi Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgenin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinin Salahaddin Caddesi üzerindeki bir daire İsrail ordusunun topçu saldırısına hedef oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimdeki Nuseyrat ve Zuveyda belediyeleri, yakıt sıkıntısı ve İsrail ablukası nedeniyle hizmetlerinin zorunlu olarak durdurduğunu bildirdi. Söz konusu hizmetlerin, su kuyuları, kanalizasyon arıtma tesisleri ve katı atık toplama ve taşıma mekanizmalarını kapsadığı aktarıldı.