Gazze'de katliam sürüyor: Yardım bekleyen sivillere ateş açtı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail ordusunun hastanelerin çevresine yönelik tahliye tehditleri ve saldırılarının sağlık hizmetlerini felç ettiğini, hastanelerin tamamen hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hastanelerin çevresine yönelik tekrar eden tahliye tehditleri ve bombardımanlar, sağlık ekiplerinin çalışmalarında ciddi karmaşaya yol açmakta ve kalan hastanelerin hizmet dışı kalabileceğine işaret ediyor" denildi. Açıklamada, sağlık ekipleri ile hasta ve yaralıların, tahliyeler ve süregelen bombardımanlar nedeniyle hastanelere ulaşabilecek güvenli yollarının bulunmadığı vurgulandı. Sağlık hizmeti verebilen az sayıdaki hastanenin ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çektiğinin altı çizilen açıklamada, bunların da yakın zamanda hizmet dışı kalabileceği uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi: "Artık zaman kaybetmeden, acil ve temel sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için asgari şartları sağlayacak etkili müdahalelerin yapılması gerekiyor."