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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelerin çevresine yönelik tehdit ve saldırılar sağlık sistemini çökertiyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelerin çevresine yönelik tehdit ve saldırılar sağlık sistemini çökertiyor

17:1015/06/2025, Pazar
AA
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Gazze Şeridi
Gazze Şeridi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hastanelerin çevresine yönelik tahliye tehditleri ve saldırılarının sağlık hizmetlerini felç ettiğini, hastanelerin tamamen hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,
"Hastanelerin çevresine yönelik tekrar eden tahliye tehditleri ve bombardımanlar, sağlık ekiplerinin çalışmalarında ciddi karmaşaya yol açmakta ve kalan hastanelerin hizmet dışı kalabileceğine işaret etmektedir"
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sağlık ekipleri ile hasta ve yaralıların, tahliyeler ve süregelen bombardımanlar nedeniyle hastanelere ulaşabilecek güvenli yollarının bulunmadığı vurgulandı.

Sağlık hizmeti verebilen az sayıdaki hastanenin ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çektiğinin altı çizilen açıklamada, bunların da yakın zamanda hizmet dışı kalabileceği uyarısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nin, yüzlerce hasta ve yaralı için "tek sağlık merkezi" olduğuna dikkati çekilerek, bu hastanenin hizmet dışı kalmasının "sonuçları öngörülemeyecek bir felaket" olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca,
"Artık zaman kaybetmeden, acil ve temel sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için asgari şartları sağlayacak etkili müdahalelerin yapılması gerekiyor"
ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in uluslararası kurumların tıbbi yardım girişimlerine ve sağlık çalışanları ile hastaların hizmet noktalarına güvenli erişim taleplerine yanıt vermediğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, uluslararası topluma
"tıbbi yardımların artırılması, hastanelerin korunması ve sağlık hizmetlerine güvenli erişimin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması"
çağrısında bulundu.


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