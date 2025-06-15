Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelerin çevresine yönelik tehdit ve saldırılar sağlık sistemini çökertiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hastanelerin çevresine yönelik tahliye tehditleri ve saldırılarının sağlık hizmetlerini felç ettiğini, hastanelerin tamamen hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Açıklamada, sağlık ekipleri ile hasta ve yaralıların, tahliyeler ve süregelen bombardımanlar nedeniyle hastanelere ulaşabilecek güvenli yollarının bulunmadığı vurgulandı.
Sağlık hizmeti verebilen az sayıdaki hastanenin ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çektiğinin altı çizilen açıklamada, bunların da yakın zamanda hizmet dışı kalabileceği uyarısı yapıldı.
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nin, yüzlerce hasta ve yaralı için "tek sağlık merkezi" olduğuna dikkati çekilerek, bu hastanenin hizmet dışı kalmasının "sonuçları öngörülemeyecek bir felaket" olacağı uyarısında bulunuldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in uluslararası kurumların tıbbi yardım girişimlerine ve sağlık çalışanları ile hastaların hizmet noktalarına güvenli erişim taleplerine yanıt vermediğini vurguladı.