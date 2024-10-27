Gazze'nin kuzeyinde insanlık ablukada

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 22 gündür "etnik temizlik" yaptığı ve en az 820 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Gazze'nin kuzeyinde sağlık sisteminin çöktüğünü belirten Sevabite, "İsrail ordusunun yerleşim yerlerini, yerinden edilenlerin sığındığı merkezleri, hastaneleri ve altyapıyı hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani felaket yaşanıyor" dedi. Sevabite, İsrail ordusunun başta Kemal Advan Hastanesi olmak üzere bölgedeki bütün hastaneleri ablukaya aldığını, sağlık personellerini, hatta hasta ve yaralıları alıkoyduğunu belirtti.