Gazze'nin kuzeyinde insanlık ablukada

Ablukaya aldığı Gazze'nin kuzeyinde 22 gündür "etnik temizlik" yapan soykırımcı İsrail, en az 820 Filistinliyi katletti.
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 22 gündür "etnik temizlik" yaptığı ve en az 820 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Gazze'nin kuzeyinde sağlık sisteminin çöktüğünü belirten Sevabite, "İsrail ordusunun yerleşim yerlerini, yerinden edilenlerin sığındığı merkezleri, hastaneleri ve altyapıyı hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani felaket yaşanıyor" dedi. Sevabite, İsrail ordusunun başta Kemal Advan Hastanesi olmak üzere bölgedeki bütün hastaneleri ablukaya aldığını, sağlık personellerini, hatta hasta ve yaralıları alıkoyduğunu belirtti.
Oğlunu gömecek yer bulamadı
Gazze’nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık noktası olan İsrail’in hedefindeki Kemal Adwan Hastanesi’nin müdürü Dr. Hossam Abu Safiya, işgalci gücün saldırılarında ölen oğlunu gözyaşları içinde defnetti. Cibaliye Kampı’nda İsrail saldırısı sonucu ölen oğlunun cansız bedenin hastaneye ulaştığı haberini alan Abu Safiya, önce hastalarıyla ilgilendi, ardından önlüğünü çıkarmadan İbrahim Hüssam İdris Ebu Safiye'nin naaşını omuzladı. Hastane bahçesinde dakikalarca oğlunu gömecek yer arayan doktor, uygun bir nokta bulduktan sonra cenaze namazı kıldırdı. Namaz sırasında göz yaşlarına zorlukla hakim olduğu görülen Hossam Abu Safya’nın acısı görenlerin yüreğini dağladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor, “Oğlum İbrahim Hüssam İdris Ebu Safiye'nin şehadet haberini büyük bir gurur ve onurla sizlere aktarıyorum. İşimizin başında kalacağımıza ve halkımıza hizmete devam edeceğimize söz veriyoruz” sözlerini sarf etti.