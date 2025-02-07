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Gazze'ye en büyük çadır kent Konya’dan

Gazze'ye en büyük çadır kent Konya’dan

04:007/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
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İHH, Gazze’nin kuzeyine dönen Filistinliler için çadır kent kurdu. El-Kuteybe Meydanı’ndaki 15 dönümlük arazi üzerine kurulan çadır kentte 300’den fazla aile kalacak. Gazze’deki bu en büyük çadır kentin çadırlarını Konya İHH karşıladı.

Ateşkesin ardından terk etmek zorunda kaldıkları yurtlarına dönen Filistinliler moloz yığınları arasında, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın kurduğu çadırlara sığındı. Gazze şehrinin kuzeyindeki el-Kuteybe Meydanı'ndaki 15 dönümlük arazi üzerine kurulan dev çadır kent, 300'den fazla yerinden edilmiş veya evi savaşta yıkılmış aileyi ağırlıyor.



#Gazze
#Konya
#Çadır Kent

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