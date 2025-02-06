Özgürlüğüne kavuşan Murteca Yeni Şafak'a konuştu: 'Gazze bizi kurtarmak için felaketi yaşadı'

Murteca, Yeni Şafak'a konuşarak cezaevinde yaşadıklarını anlattı.
Esir takası anlaşmasıyla İsrail zindanından özgürlüğüne kavuşan eski TVNET muhabiri Muhammed Murteca Yeni Şafak'a özel açıklamalar yaptı. Gazze’ye ilk adımını attığında gördüğü yıkım karşısında ağladığını anlatan Murteca “Bizi özgürlüğümüze kavuşturmak için fedakarlık yaptılar.” dedi.
İsrail hapishanelerinde geçirdiği 8 yıl boyunca işkence gördüğünü söyleyen Muhammed Murteca, “Hapishane hayatımız 7 Ekim 2023’ten öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılıyor. Daha önceden namazımı kılıyor, Kuran okuyordum, kısmen elbiselerim değişiyordu yani idare edebiliyordum. Çok fazla işkence olmayan bir hayat yaşanıyordu. 7 Ekim’den sonra her şey değişti. Namaz yasaklandı, işkenceler sabahtan akşama kadar sürmeye başladı. Acayip şekilde eziyet ettiler. Ben 25 kilo verdim, kimi mahkumlar 50 kilo verdi. Ayağa kalktığımız gibi başımız dönüyordu. Hep işkence ve açlık gördük.” dedi.
'KIZIMI GÖRDÜM TANIYAMADIM'
Hiçbir mahkumun ailesiyle irtibat kurmadığını belirten Murteca,
“Savaş varken ailemiz yaşıyor mu bombalandı mı bilmiyorduk. Hiçbir haber yoktu. 8 senenin sonrasında serbest kaldım. Bir tutsak cezaevinden çıkıyor ve ailesiyle görüşmek istiyor. Ben tutuklandığımda küçük kızım 1 yaşındaydı şimdi 9 yaşında. Kızımı gördüm, tanıyamadım. O da beni tanıyamadı. Ona babası olduğumu söylediler. Sarılıp ağladık.”
ifadelerini kullandı.
'GAZZE HAKKINI HELAL ETSİN'
Murteca Gazze’ye girdiği sırada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Gazze’ye ilk adımı attığımda maalesef şehrin yüzde 70’i yıkılmıştı. Önceki savaşları yaşadım. Bu kadar felaket görmemiştim. Gazze’ye girer girmez ağlamaya başladım. ‘Gazze, esirlerinin serbest bırakılması için, bizi kurtarmak için neler yaşadı’ dedim. Ağlarken, ‘Hakkınızı helal edin, sizin ayaklarınız bizim başımızın üstünde. Bizim için fedakarlık yaptınız’ dedim.”