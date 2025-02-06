Özgürlüğüne kavuşan Murteca Yeni Şafak'a konuştu: 'Gazze bizi kurtarmak için felaketi yaşadı'

İsrail hapishanelerinde geçirdiği 8 yıl boyunca işkence gördüğünü söyleyen Muhammed Murteca, “Hapishane hayatımız 7 Ekim 2023’ten öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılıyor. Daha önceden namazımı kılıyor, Kuran okuyordum, kısmen elbiselerim değişiyordu yani idare edebiliyordum. Çok fazla işkence olmayan bir hayat yaşanıyordu. 7 Ekim’den sonra her şey değişti. Namaz yasaklandı, işkenceler sabahtan akşama kadar sürmeye başladı. Acayip şekilde eziyet ettiler. Ben 25 kilo verdim, kimi mahkumlar 50 kilo verdi. Ayağa kalktığımız gibi başımız dönüyordu. Hep işkence ve açlık gördük.” dedi.