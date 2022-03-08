Göç ve savaş gölgesinde kadınlar günü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalı kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşlerini geride bırakarak zorlu ve yeni bir hayata başlıyor.

Ukrayna’nın farklı şehirlerindeki saldırılardan kaçarak Polonya’nın Medyka sınır kapına gelen buradan da Avrupa Birliği ülkelerinde güvenli noktalara giden kadınlar, savaştan kurtardıkları çocukları ve yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile göç ediyor.

AİLEMİ KORUMAK İÇİN

Savaşın bir an önce bitmesini ve eşlerine kavuşacakları günü hayal eden Ukraynalı kadınlar, en zor “Kadınlar Günü”nü yaşıyor.

Saldırıların başlamasının ardından Dnipro şehrinden kaçan Yana, eşinin topraklarını korumak için savaştığını kendisinin ise ailesini korumak için göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

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Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukrayna’dan kaçarak Türkiye’ye sığınan kadınlar, artık çocuklarına hem analık hem de babalık yapıyor.

Onlar artık hem anne hem baba

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın göçe zorladığı kadınlar, çocuklarına hem analık hem babalık yapıyor. Eşlerini Ukrayna’da bırakarak çocuklarıyla Türkiye’ye sığınan kadınlar, yaşadıkları üzüntüyü evlatlarına yansıtmamaya çalışıyor. Edirne ve Kırklareli’ndeki yurtlarda misafir edilen Ukraynalı kadınların aklı geride bıraktıkları eşlerinde.

OYNAT 00:18 Ukraynalı kız sığınaktan Putin'e seslendi: Ordunuzu geri çekin Ukraynalı bir çocuk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek ordusunu geri çekmesini istedi.



Rusya'nın Ukrayna saldırıları ikinci gününde de devam ediyor. Ülkeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukraynalı bir çocuk Putin'e seslenmek için kameranın karşısına geçti. Buz mavisi gözleriyle ve yüzündeki yara iziyle çektiği görüntüde konuşan çocuk, 'Vladimir Putin, Ukraynalı çocuklar size sesleniyor. Ordunuzu geri çekin' ifadelerini kullandı.. BiP'te paylaş

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İYİ HABER BEKLİYORUZ

Bu zor süreçte yükleri artan kadınlar, bir yandan Ukrayna’dan gelecek iyi haberleri beklerken diğer yandan çocuklarına oyunlar oynatıyor. Kiev’den tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 74 yaşındaki Fatime Osmanova, savaş nedeniyle iki kızı ve üç torunu ile ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

ÇOK ENDİŞELİYİM

Savaşın en çok çocukları ve kadınları etkilediğini anlatan Osmanova, “Savaşın en mağdurları her zaman çocuklar ve kadınlar oluyor. Biz de evlerimizden binlerce kilometre uzakta başka bir ülkede eşlerimizden ayrı, çocuklarımıza bir yandan annelik diğer yandan babalık yapıyoruz” dedi. Kırım Tatar Türklerinden biri 3 aylık 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Mukadde Seyidhalilova ise “Çocuklarına bir şey olacak” diye çok endişelendiğini belirtti.

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HEPİMİZ HASRETTEYİZ

Seyidhalilova, “Çok korktuk. Sabaha kadar uyuyamıyorduk, uyanmasınlar, korkmasınlar diye çocuklara bakıyordum. Yeniden ülkeme dönmek istiyorum. Her şey güzel olsa, savaş bitse. Orada adamlar ölüyor, küçük çocuklar ölüyor. Anneler babalar hepsi hasrette” diye konuştu.

Geride kalanlar için çalışıyoruz

Suriye’de 11 yıldır süren savaşın en büyük mağdurları kadınlar... Hayatları ve gelecek hayalleri yarım kalan kadınlar, insanca bir yaşam için Türkiye’ye sığındı. Zulümden kaçan bazı kadınlar da Hatay Reyhanlı’da İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kurduğu dikiş atölyesinde çalışmaya başladı. Eşlerini kaybetmiş, yetim büyüyen 24 savaş mağduru Suriyeli kadın, burada ihtiyaç sahipleri için kıyafet dikiyor. Savaşın yıkımını geride bırakmaya çalışan kadınlar, umutla her sabah dikiş makinesinin başına oturuyor.

MESLEK SAHİBİ OLDUM

Atölyedeki kadınlardan biri de Suriye’de yetimhanede büyüyen 24 yaşındaki Meriam Acedan. “Biz yetimhanede büyüdük” diyen Acedan, hikayesini şöyle anlattı: “Kardeşimle birlikte 8 yıl önce Türkiye’ye sığındık. Yardımlarla geçiniyorduk. Böyle olmayacağına karar verdim. Bu işi buldum. Başvurdum. Bu iş hem beni meslek sahibi yaptı hem de arkamda bıraktığım binlerce Suriyeli kardeşime yardım etmemi sağladı.”

BELKİ BİR ÇOCUĞU KURTARIRIM

Eşi ve çocuğuyla Suriye’de huzurlu bir hayatı varken savaşın acı yüzüyle karşılaşan 37 yaşındaki Şirin El Avat da, atölyede dikiş dikiyor. El Avat, “6 yıl önce orada yaşayamayınca çocuğumla Türkiye’ye sığındım. Biz şanslıydık. O cehennemden çıkabildik. Şimdi tek amacım geride kalanlar için çalışmak. Suriye’de soğuk çok. Belki diktiğim bir pantolon bir çocuğu donmaktan kurtarır” dedi.

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OKUL KALMADI

Atölyenin şefi 45 yaşındaki Edibe Mohammed ise “Orada öğretmenlik yapıyordum. Fakat okul kalmadı. Şimdi de burada kadınlara dikiş öğretiyorum. Hem burada çalışıyoruz hem de oradaki ihtiyaç sahiplerine yardım

FOTOĞRAF 10 5 No'lu Doğum Hastanesinin Başkanı Dmytro Govseev, 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk saatinden bu yana hiçbir yere ayrılmadan hastanede görev yaptıklarını söyledi.<br><br>Toplam 28 kadının hastanede bulunduğunu ve yakın zamanda doğum yapmalarının beklendiğini aktaran Govseev, \"Durum ne olursa olsun burada çalışacağız.\" dedi.<br><br> Hastanede doktorların vardiyalı çalıştığını, ailelerinin ve sağlık personelinin hastane sığınağına yerleştirildiğini aktaran Govseev, savaştan önce yaklaşık 15-16 kadının hastanede her gün doğum yaptığını, savaşla birlikte sayının 6'ya düştüğünü vurguladı.<br><br>Govseev, \"Şimdi (öğleden sonra) 2 kadın hastanemizde doğum yaptı. Savaşın başlangıcından bu yana son 7 günde burada doğum yapan yaklaşık 20 kadın oldu.\" ifadesini kullandı. - \"Ülkemiz büyük değil ama insanlarımız çok cesur\"<br><br>9 aylık hamile Olesa da AA muhabirine Türkçe yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya doğum için geldiğini ve savaş nedeniyle hastane sığınağına sığınmak zorunda kaldığını söyledi.<br><br>Olesa, \"İnşallah en kısa zamanda kazanırız. Ben öyle düşünüyorum, herkes öyle düşünüyor. Moralim bozuk değil, iyi hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu savaşı bitireceğiz.\" diye konuştu. Sığınakta herkesin yardımlaştığını ve birbirini desteklediğini vurgulayan Olesa, savaş haftası da dahil olmak üzere son 3 haftadır hastanede bulunduğunu dile getirdi.<br><br>Olesa, \"Çok desteğe ihtiyacımız var. Diğer ülkeler, bizi çok destekliyor. Belki çok büyük bir ülke değiliz ama insanlarımız çok cesur, kimse hiçbir şeyden korkmuyor, birbirimize yardım ediyoruz.\" ifadesini kullandı.<br><br>32 yaşındaki hamile kadın, oğlunun adını \"ışık\" anlamına gelen Luka koyacağını söyledi. - \"Burada ölümle yaşam arasında bir ikilem var\"<br><br>Erkek bebek bekleyen 35 yaşındaki Anna ise en büyük arzusunun sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek olduğunu dile getirerek \"Burada kendimizi evimizde olduğundan çok daha güvende hissediyoruz çünkü burada sığınabileceğimizi biliyoruz. Doktorların gözetimi altındayız ve burada yiyecek de var.\" dedi. 6 gündür bodrumda olduğunu anlatan Anna şöyle devam etti:<br><br>\"Burada yeni hayatları dünyaya getiriyoruz. Ama hastane duvarının diğer tarafındakiler (Rus kuvvetleri) bu canları alabilir. Burada ölümle yaşam arasında bir ikilem var. Her şeyin bir an önce bitmesini istiyoruz. İnsanlar yeni bir can dünyaya getirmenin ne kadar zor olduğunu bilselerdi asla savaşlar olmazdı.\"<br><br>Anna, oğluna \"Mark\" adını vereceklerini söyledi. - Tüm köprüler kapatıldı<br><br>28 Şubat sabahı oğlunu dünyaya getirdiğinden beri hastanede olan 35 yaşındaki Yulia da şehirdeki bir köprü hariç tüm köprülerin kapalı olması nedeniyle \"çok stresli\" olduğunu söyledi.<br><br>Hastane personeli ve doktorlarının çok iyi olduğunu belirten Yulia, daha güvenli olduğu için gündüz doğum yaptığını belirtti.<br><br>- \"Kardeş ulus\" saldırdı<br><br>Yelizaveta adında yeni doğmuş bir kız çocuğunun babası olan 39 yaşındaki Aleksii, \"Bugünkü savaş ve kardeş ulustan gelen saldırganlık durumu göz önüne alındığında sadece bebeğimin sağlıklı doğup doğamayacağından endişe ediyordum.\" dedi.<br><br>Salı günü hastaneye geldiklerini anlatan Aleksii, \"Çocuğumun şimdiki gibi zamanlarda değil huzurlu bir zamanda büyümesini diliyorum.\" ifadesini kullandı.<br><br>Doktorların kadınlara yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Aleksii, \"Doktorlar tüm övgüyü ve saygıyı hak ediyor.\" görüşünü dile getirdi.<br><br>Aleksii, dün geceyi dışarıda duyulan siren sesleri arasında ellerinde bir bebekle geçirdiklerini vurguladı. - Sağlık personelinin aile fertleri<br><br>6 yaşındaki kardeşi Nazar ile doğum hastanesinde kalan 12 yaşındaki Sonya, zamanlarının çoğunu barınakta geçirdiklerini ve hava saldırısı uyarısı veren sirenler olmağı zaman bodrumdan sadece yemek, duş almak veya oyun oynamak için çıktıklarını söyledi. Sonya, \"Genellikle (sığınağa) geri dönüyoruz. Bize burada yemek veriyorlar. Biz de burada uyuyoruz. Siren seslerini çok sık duyuyoruz.\" ifadesini kullandı.<br><br>Annelerinin hastanede kıdemli ebe olarak çalıştığını belirten Sonya, 5 gündür sığınakta kaldıklarını ve bu süre boyunca bebeklerin nasıl doğduğuna tanık olduklarını anlattı. Ukrayna'da bebekler sığınaklarda dünyaya gözlerini açıyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Ukraynalı hamile kadınlar, başkent Kiev'deki doğum hastanesinin sığınağında bebeklerini dünyaya getirmeye devam ediyor. BiP'te paylaş

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