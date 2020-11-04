Gölge başkan adayı Kamala Harris

Joe Biden ile Kamala Harris bir arada.

3 Kasım 2020 günü yapılan ABD seçimleri hala sonuçlanmazken Demokratların olası bir zaferi Türkiye açısından da istenen senaryo değil. Trump’ın aksine Biden ve Harris Türkiye’ye karşı negatif bir dış politika tasavvur ederken aslında bu Demokrat Parti’nin genel görüşlerini de yansıtıyor.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında adaylığını duyurdu.

Demokrat Parti içinde yaşanan adaylık krizleri 2016’dan beri devam ediyor. 2016 yılında yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Parti ‘ana akım’ olmayan bir aday çıkarıp Trump ile seçimlere katılmıştı. Karşısına ise kendisi gibi ‘vesayet’ ile arasında mesafe olan Bernie Sanders çıkacaktı ama Demokrat Parti’nin ‘statükosu’ bunu engelleyip süper delegeler yoluyla adaylık yolunu Hillary Clinton’a açmıştı.

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Demokrat Parti'nin statükosu Bernie Sanders'a darbe yaptı.

Süper delege nedir?

Demokrat Parti’nin başkan adayına delegeler karar veriyor. Normal delegeler kendi seçim bölgelerinde oy verebilirken süper delegeler adayı tanıtma, istediği seçim bölgelerinde oy verme gibi birçok imtiyazları var. Kısacası Demokrat Parti’nin güçlü vesayet bekçileri de diyebiliriz. Delegelerin beşte biri süper delege ve aday belirleme noktasında en kilit role sahipler.

Süper delegelerdeki durum her şeyi özetliyor. Clinton'a 521 oy giderken Sanders'a sadece 41 oy gitti.

Hillary Clinton seçimlerini kaybettikten sonra bu sefer Demokrat Parti’nin statükocuları Kamala Harris’i aday olarak çıkarttılar. 2019 yılının Ocak ayında seçim kampanyasına başlayan Harris beklediğini alamayıp aynı yılın Aralık ayında adaylıktan çekildi. Bernie Sanders’ın adaylık yarışını önde götürüyor olması parti içi dengeleri rahatsız etti ve Nisan ayında siyaseten emekli olmuş Biden’ı piyasaya sürdüler.

Mor: Biden Yeşil: SandersnnSüper Salı günü darbe ile zafer Biden'ın oldu

Bernie Sanders’a yapılan Salı darbesi

Biden’ın adaylığına rağmen Bernie Sanders adaylık yarışını önde götürünce bu sefer statükocular daha önce hiçbir şekilde yapılmamış bir eyleme imza attı: Salı darbesine.

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Süper Salı nedir?

Demokrat Parti başkan adaylarının belirlendiği seçimler çok uzun sürüyor. Eyalet eyalet sonuçlar açıklanırken kampanyalar devam ediyor. Süper Salı günü ise aynı anda 14 eyalette sonuçlar açıklanıyor. Parti’nin başkan adayı o gün büyük oranda belli oluyor.

Süper Salı diye tabir edilen 14 eyaletin kazananın belli olacağı gün, ki başkan adaylığını kazanmak ile eşdeğer, birçok başkanlık adayı Biden lehine seçimlerden çekildiğini ilan etti.

Democratic National Convention: Demokrat Parti'nin Büyük Kurultayı

Bu neden önemli?

Çünkü 14 eyaleti kaybedince kazanamayacaklarını düşünen adaylar her zaman Süper Salı’dan sonra adaylıktan çekiliyor. Bu yıl tarihte bir ilk yaşandı ve birçok aday Biden adına yarıştan çekildi.

O günlerde yarışta hala şansı olan Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ,Beto O'Rourke gibi adaylar Biden’ı desteklediğini ilan ederken o güne kadar yarışı önde götüren Sanders yapılan darbe ile birlikte adaylık yarışını kaybetti.

DÜNYA ABD'de Demokrat Partiden bir aday adayı daha yarıştan çekildi

pete buttigieg ve Amy klobuchar, Biden adına yarıştan çekildi.

Bu isimleri not edin

House of Cards izleyenlerin aşina olduğu bir durum vardır. ABD seçimlerinde herkes ne kazanacağı üzerinden stratejisini kurgular. Biden adına çekilip Sanders'ı yalnızlaştıran bu isimler de ileride bunun karşılığında Biden başkan olursa ne alacak onu da göreceğiz.

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Kamala Harris ve Joe Biden

Harris tescilli bir Türkiye düşmanı: Soykırım tasarısı Trump’tan döndü

Biden ise kendisi için gerçekleştirilen darbenin karşılığını verip Demokrat Parti’nin şahinlerini temsil eden Kamala Harris’i başkan yardımcısı adayı yaptı.

Normalde ABD’de başkan yardımcılığı koltuk ısıtmak ile eş değer bir görev olmasına rağmen Biden’ın sağlık sorunları ve yaşı birçok kişiye ülkeyi aslında Harris’in ve onun nezdinde Demokrat Parti’nin statükosunun yöneteceğini düşündürüyor.

Kamala Harris, henüz savcılık günlerinde dahi Türkiye düşmanlığını göstermekten çekinmemiş bir figür. California Eyalet Savcısıyken ‘sözde soykırım’ın olduğunu imzalayan yasanın altında ismi var.

Senatör olduktan sonra ise 2019 yılında ‘ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi. Verdiği önerge ise ABD Başkanı Donald Trump’tan dönmüştü.

DÜNYA Biden’a Türkiye düşmanı yardımcı: Kamala Harris 1915'i soykırım olarak tanıyor

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Harris sadece figür: Türkiye paradigmasını kurgulamalı

Adaylık yarışında çok gerilerde kalmış Harris’in üstten inmeci bir şekilde başkan yardımcısı adayı yapılması aslında Demokrat Parti’deki zihniyetin de işareti. Partinin şu an dış politikası tasarlayan vesayet güçleri Harris ile birebir aynı zihniyette.

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Seçimden çıkacak olası bir Biden zaferi Türkiye’nin hem Harris’e hem de o zihniyetteki yöneticilere karşı uzun vadeli bir planı kurgulamasını gerektiriyor. Karşımızdaki zihniyetin bizimle kurduğu ilişki bu şekildeyken Türkiye şimdiden alternatifleri üzerine bir paradigma oluşturmalı.