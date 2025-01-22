Google'dan soykırıma 'yapay zeka' desteği: İsrail'e 'sınırsız erişim' açmışlar

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, Google'ın Gazze'deki soykırımın ilk günlerinden itibaren İsrail'e yapay zeka desteği verdiğini ortaya çıkardı. Google'ın çalışanların tepkisini baskılamak için kamuoyunda farklı bir imaj sergilediği, rakibi Amazon'a iş kaptırmamak için İsrail'e son teknoloji hizmet verdiği ifade edildi.
Terör devleti İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bin Filistinliyi katletti.
Tüm dünyanın gözü önünde katliamlarını sürdüren İsrail, geçtiğimiz günlerde ateşkesi imzalamak zorunda kaldı.
Hamas ve Gazze halkının zaferiyle sonuçlanan ateşkesin ardından Amerikan basını da İsrail'in kanlı iş birliklerini ifşa etmeye başladı.
Google'dan soykırıma 'yapay zeka' desteği
"Biz vermezsek Amazon'a giderler" demişler
Google'ın 'Vertex' gibi sistemlere erişim için İsrail'e 'hızlı bir şekilde' kolaylık sağladığı, İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusuyla birlikte çalıştığı belirtildi.
Vertex nedir?
Vertex, kullanıcıların yapay zeka algoritmalarını kendi verileriyle entegre ederek kullanmalarını mümkün kılan bir Google hizmeti olarak biliniyor.