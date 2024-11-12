Görüşme muamması

Amerikan gazetesi The Washington Post, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü iddia etti.
Kremlin ise iki liderin görüştüğüne ilişkin haberleri yalanladı. Haberde, Trump'ın Putin'i Amerika'nın "Avrupa'daki büyük askeri varlığı" konusunda uyardığı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada itidal çağrısında bulunduğu belirtildi. Habere göre Putin, Trump'ı tebrik için aradı ve Trump görüşmede "Savaşı daha da tırmandırma. Bu savaşı bitir" dedi. Trump'ın Ukrayna'daki savaşı "yakında" çözmek için ikili arasında bir görüşme yapmak istediğini ifade ettiği de belirtildi. Ukrayna yönetimi de telefon konuşması hakkında bilgilendirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Reuters'a yapılan açıklamada bu iddianın doğru olmadığı belirtildi.
TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ
Kremlin ise yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın hiç görüşmediğini belirtti. Kremlin Sözücüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, "Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi olduğu yönündeki iddialar doğru değil. Washington Post haberi tamamen hayal ürünü" ifadelerini kullandı. Peskov, Putin'in şu anda Trump ile konuşmak için özel bir planı olmadığını söyledi. Trump daha önce seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki savaşı "24 saat içinde" sona erdireceğini söyleyerek övünmüş ancak bunu nasıl başaracağına dair detay vermemişti. Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.