Görüşme muamması

Kremlin ise iki liderin görüştüğüne ilişkin haberleri yalanladı. Haberde, Trump'ın Putin'i Amerika'nın "Avrupa'daki büyük askeri varlığı" konusunda uyardığı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada itidal çağrısında bulunduğu belirtildi. Habere göre Putin, Trump'ı tebrik için aradı ve Trump görüşmede "Savaşı daha da tırmandırma. Bu savaşı bitir" dedi. Trump'ın Ukrayna'daki savaşı "yakında" çözmek için ikili arasında bir görüşme yapmak istediğini ifade ettiği de belirtildi. Ukrayna yönetimi de telefon konuşması hakkında bilgilendirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Reuters'a yapılan açıklamada bu iddianın doğru olmadığı belirtildi.