Hafız Esed'in ismi kazındı

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in, başkent Şam'daki Emevi Camii'nin duvarında bulunan mermer levhaya işlenmiş ismi çekiçle kazındı. Şam'da binlerce kişi, Baas rejiminin çökmesinin ardından ikinci cuma namazı için Emevi Camii'nde bir araya geldi. Vatandaşlar, namaz öncesi, caminin dış duvarındaki mermer levhada yer alan Hafız Esed'in ismini çekiçle kazıdı. Levhadaki Nur suresinin 36 ve 37. ayetlerinin bitiminde, "Bu cami mümin başkan Hafız Esed döneminde yenilendi ve restore edildi" yazısı yer alıyordu. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle, ülkenin birçok kentinde Hafız Esed'in heykelleri yıkılmıştı.