18 kadın Esed rejiminin vahşetini anlattı

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye zindanlarında tutulan on binlerce kişi de salıverildi. Saydnara Hapishanesi başta olmak 22 farklı cezaevinde, mahkûmlara sistematik biçimde işkence uygulayan rejim güçleri, kadınları da akıl almaz yöntemlerle tutsak etti. Afrin, Azez, El Bab ve İdlib bölgelerinde yaşayan, açlıktan tecavüze kadar pek çok şiddet eylemin öznesine dönüşen 18 kadının yaşamı, hazırlanan yüksek lisans tezine konu oldu. Haziran 2024’te tamamlanan tez, Suriye zindanlarının karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Aralarında öğretmen, ev hanımı, kuaför, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bulunduğu 18 kadın fidye, esir takası veya salıverilme koşullarıyla hapishanelerden kurtuldu.

VAHŞETİ TARİHE NOT DÜŞTÜ

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Küresel Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilimdalı öğrencisi Cahide Hayrunnisa Çiçek’in hazırladığı Suriye’de savaş bölgesindeki kadınların hapishane deneyimlerinin incelenmesi tezinin danışmanlığını Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı üstlendi. Tez için çadır ve konteyner kentlerde yaşayan 18 gönüllü kadınla İHH Azez Lojistik Merkezi’nde yüz yüze görüşen Çiçek, tarihe not düşen tez savunmasını ise Haziran 2024’te yaptı. Tez için görüştüğü kadınların kadar başlarından geçen acı olayları ilk kez anlattığını belirten Çiçek, “Suriye Savaşı'ndan önceki yaşantılarını anlatırken, daha uzağa bakarak, ümit dolu konuşurken, hapishane sürecine gelirken tamamen mimikleri değişti. Tırnaklarını koparmaya başladılar, ağlamaya başladılar, gözlerini kaçırmaya başladılar. Bir kere o hal ve hareketleri çok etkileyiciydi” dedi.

Tuvaleti bile olmayan küçük koğuşlarda 50-60 kadının aynı anda yaşamaya çalıştığını anlatan Çiçek, “Kadınlardan biri, koğuşta her türlü taciz ve tecavüze uğrayan başka bir kadına destek olmaya çalışmış. O kadın hamile kalıyor, karnında bebeğiyle işkence görmeye devam ediyor. En son ağır yaralı halde o koğuşa atıyorlar. Kadın, koğuşta can veriyor, diğer kadınlar ise o cesetle birlikte haftalarca aynı küçük koğuşta yaşamak zorunda kalıyor. Bunun gibi inanılmaz vahşet örnekleri var” diye konuştu.

Om Arif (26): Her uyuduğumda hâlâ cezaevinde olduğumu düşünüyorum, bununla ilgili korkunç rüyalar görüyorum. Çocuklarımın sesini duyuyorum. Sürekli ‘Anneee’ diye çığlık atıyorlar. Vücudumda işkencelerin izlerini taşıyorum. Hâlâ her an yeniden tutuklanma korkusuyla yaşıyorum.