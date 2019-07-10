Hafter’in kiralık katilleri

Libya’da ağır stratejik kayıp yaşayan Hafter Terör Örgütüne (HTÖ) destek olmak için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır yönetimlerinin Sudan ve Afrika ülkelerinden kiralık silahlı gruplarla savaşçı sağlamak konusunda anlaştıkları ortaya çıktı. Londra merkezli Arapça yayın yapan Arab el-Cedid gazetesinin Libyalı ve Mısırlı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Libya’nın Mısır sınırı ve güneyindeki sınır bölgelerinde “sıra dışı askeri” hareketlilik gözlendi. Gazeteye konuşan Mısırlı üst düzey bir kaynak, BAE’nin, Sudan ve çevresindeki Afrika ülkelerindeki milis gruplarıyla Libya’daki Halife Hafter terör örgütüne destek olmak üzere “BAE ve Suudi Arabistan’ın sağlayacağı finansman karşılığında” anlaştığını ileri sürdü.

DAKLU DEVREDE

Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine karşı Sudan darbe yönetiminden sağlanacak insan kaynağı Hafter örgütüne destek amacıyla sahaya sürülecek. Gazete, BAE yönetiminin Sudan’da askeri darbe sonrasında öne çıkan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti ile Sudan’dan milis gruplarının “Trablus’u ele geçirmek için nihai savaş için” getirilmesi yönünde anlaştığını ortaya attı. Orgeneral Daklu, geçen ay Sudan’da, demokrasi nöbeti tutan eylemcilere yönelik yürütülen katliam politikasının başındaki isim olarak biliniyor.

İKMAL HATTI AÇILDI

The New Arab sitesine açıklamalarda bulunan Hafter örgütüne yakın bir Libyalı kaynak ise “Bir sonraki savaşımız için müttefiklerimiz BAE ve Mısır tarafından, Mısır sınırından bir ikmal hattı açıldı” açıklamasını yaptı. Mayıs ayında da kimliği belirsiz kargo uçaklarının, Libya’da Hafter terör örgütü işgali altındaki havalimanlarına içeriği belirsiz kargolar bıraktığı görüntülenmişti.

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GİRYAN DARBESİ

BAE ve Mısır’ın müttefiki darbeci General Halife Hafter’in kontrolündeki terör örgütü geçen ay sonu Libya’nın stratejik Giryan kentinde ağır darbe almıştı. UMH güçleri tarafından ele geçirilen şehirde BAE’nin Hafter terör örgütüne verdiği ABD yapımı tank savar füzeleri ve son derece gelişmiş, taşınabilir komuta kontrol merkezi ele geçirilmişti. New York Times gazetesinin haberine göre, BAE, 2008 yılında ABD’den 155 milyon dolarlık silah alımı sırasında Javelin füzelerini tedarik etmişti.

Pantsir bile vermişler

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Hafter güçlerine Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemi de verdikleri ortaya çıktı. Hafter kontrolündeki bölgede görülüp fotoğraflanan Pantsir S-1 sistemleri, kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemi.

Yemen’de barış kılıflı bölme planı

Halife Hafter (Solda), BAE Veliaht Prensi Zayed (Ortada) ve Mısır cunta lideri Sisi (Sağda)

BAEnin, stratejik nedenlerden dolayı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde Yemen’de savaşan askerlerini geri çekmeye başladığı doğrulandı. BAE’nin, Suudi Arabistan öncülüğünde Husilere karşı Yemen’de bulunan askeri birliklerini “stratejik ve taktiksel” sebeplerden ötürü çektiğine işaret eden yetkili, Abu Dabi yönetiminin Yemen’de artık askeri stratejiden barışı sağlama yönündeki plana geçiş için bu adımı attığını savundu. Ancak sahadaki gelişmeler “barış planının” aslında ülkeyi bölmeye yönelik bir stratejinin parçası olduğunu gösteriyor. BAE yönetimde Yemen’de Güney Geçiş Konseyi adlı ayrılıkçı yapıyı kullanarak 52 bin kişilik bir milis gücü oluşturmayı ve ülkeyi bir kez daha Kuzey ve Güney Yemen olarak bölmeyi hedefliyor.



