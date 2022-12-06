Dünya Halepte PKKya rejim kuşatması
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Halep’te PKK’ya rejim kuşatması

Esed rejiminin 2012’de anlaşmalı bir şekilde PKK’ya bıraktığı Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerinde hareketli günler yaşanıyor. Rejimin, iki mahalleyi abluka altına alıp akaryakıt, gaz ve gıda maddesi girişini yasaklamasıyla tansiyon yükseldi. Örgüt ise misilleme için 48 saat süre verdi. Örgüt ile rejimin arasına Rusya girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halep’te PKK’ya rejim kuşatması
​Türkiye Suriye’deki terör hedeflerine yönelik kara harekatına hazırlanırken Esed rejimi ile PKK/YPG arasında restleşme başladı.

Türkiye Suriye’deki terör hedeflerine yönelik kara harekatına hazırlanırken Esed rejimi ile PKK/YPG arasında restleşme başladı. Rejim, Halep'te PKK/YPG yönetimindeki Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerindeki, ablukayı daha da sıkılaştırınca tansiyon arttı. Giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturan rejim unsurları, mahalleye akaryakıt, gaz ve gıda maddesi girişini neredeyse tamamen durdurdu.

48 SAAT SÜRE VERDİLER

Terör örgütü ise PKK/YPG ise, Kamışlı’da rejim kontrolü altında olan mahalleleri kuşatarak karşılık vereceğini açıkladı. Örgüt, Esed rejimine 200 bin kişinin yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye'deki kuşatmayı sona erdirmesi için 48 saat süre verdiğini ilan etti. Örgüt kuşatma sebebiyle 2 mahalledeki tüm çalışmaları durdurdu, okulları kapattı. Örgüt ile rejimin arasına Rusya girdi. Rusya’nın Suriye’de komutanlarından oluşan üst düzey bir heyet Kamışlı’ya gitti. Rus heyetin gündeminde Türkiye’nin olası kara harekatının da olduğu belirtiliyor.

REJİM TÜRKİYE İLE ANLAŞMA YOLUNDA OLABİLİR

Rejimin, bu bölgelere ekonomik baskı uygulayarak, PKK yönetimini buraları teslim etmeye ve çekilmeye zorlamaya çalıştığı ifade ediliyor. Türkiye'nin operasyonları sürerken rejimin PKK'nın bu bölgelerdeki varlığını zayıflatmak ve bölgeden çıkarmak için Türkiye ile anlaşma yoluna gideceğine dair iddialar da bulunuyor.

2012’de örgüte bırakmıştı

Esed rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine, kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı. PKK/YPG bu şeklide Halep kent merkezindeki söz konusu mahallelerde yuvalanmaya başladı. Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi. Rejim elinde tuttuğu Halep merkezde PKK/YPG varlığına ses çıkarmazken, buna karşılık örgüt de rejimin Haseke ili genelindeki bazı noktalarda varlık göstermesine izin veriyordu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de taraflar burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyordu.

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