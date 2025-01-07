Halep’teki toplu mezarda bin 500 kişi var

Suriye'de Esed güçlerinin sivil halka uyguladığı zulmün izleri birer birer açığa çıkıyor. Halep ilindeki Nakkarin köyünde, Esed'in öldürüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarının yer aldığı toplu mezarlar bulundu. Toplu mezar, Sivil Savunma ekipleri ve Halep emniyetine bağlı güçlerin çalışmasıyla tespit edildi. Bulunan toplu mezarda, sivillere ait kemik parçaları olduğu görüldü. Mezarlarda, onlarca cesedin üzerine tek bir parşomen parçası koyulduğu tespit edildi. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Mezarda 1500 kadar kişinin cesedinin bulunduğu ifade ediliyor. Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.