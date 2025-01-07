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Halep’teki toplu mezarda bin 500 kişi var

Halep’teki toplu mezarda bin 500 kişi var

04:007/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Esed'in öldürüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları.
Esed'in öldürüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları.

Suriye’de Esed rejiminin katlettiği sivillere ait toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Halep kentindeki Nakkarin köyünde, yeni bir toplu mezar bulundu. Mezarda 1500 cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Ülkede henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor.

Suriye'de Esed güçlerinin sivil halka uyguladığı zulmün izleri birer birer açığa çıkıyor. Halep ilindeki Nakkarin köyünde, Esed'in öldürüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarının yer aldığı toplu mezarlar bulundu. Toplu mezar, Sivil Savunma ekipleri ve Halep emniyetine bağlı güçlerin çalışmasıyla tespit edildi. Bulunan toplu mezarda, sivillere ait kemik parçaları olduğu görüldü. Mezarlarda, onlarca cesedin üzerine tek bir parşomen parçası koyulduğu tespit edildi. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Mezarda 1500 kadar kişinin cesedinin bulunduğu ifade ediliyor. Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.



#Suriye
#Halep
#Soykırım

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