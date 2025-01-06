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İran'da estetik operasyonlarında yaş sınırı düşürüldü

İran'da estetik operasyonlarında yaş sınırı düşürüldü

12:096/01/2025, Pazartesi
AA
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Ülkede yapılan estetik ameliyat sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Ülkede yapılan estetik ameliyat sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Rezmpa, estetik operasyonlarda yaş sınırının kızlarda 14'e, erkeklerde 16'ya düştüğünü söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Rezmpa, konuya ilişkin bilgi verdi.


Rezmpa, "Bilimsel açıdan bu yaş düşmüştür ve kızlar 14 yaşından itibaren, erkekler ise 16 yaşından sonra ameliyat için uygun koşullara sahiptir" dedi.


Sayı vermedi

Daha önce yaş sınırının 18 olduğuna işaret eden Rezmpa, yaşın yanı sıra büyüme, fiziksel ve psikolojik gelişim ile ruhsal ve kişisel olgunluğun da bu konuda etkili olduğunu ifade etti.


Estetik ameliyatlarda gözle görülür bir artış olduğunu dile getiren Rezmpa, ülkede yapılan estetik ameliyat sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.


İran'da estetik ameliyatlarda yaşanan bu artışın arkasında akran zorbalığı, medya ve kültürel etkilerin yattığı değerlendiriliyor.


#Estetik Ameliyat
#İran
#Ameliyat

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