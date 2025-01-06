Kara kış ABD'yi sarstı: 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi. Eyalet yönetimleri, acil yardım ekiplerini devreye sokarken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve afet bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
ABD mevsim sıcaklıklarının en az 30 derece altına kadar düşürecek soğuk hava dalgası etkisi altına girdi.
ABD'de yoğun kar, buzlanma ve şiddetli yağmur nedeniyle yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Yetkililer, Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA), ülkede ‘son 10 yılın en şiddetli kar yağışı' bekleniyor.