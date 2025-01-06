ABD başkentinde kritik 15 gün: Washington'da kırmızı alarm

ABD'nin başkenti Washington D.C. bu hafta başlayacak kritik siyasi gelişmeler öncesi alarm durumuna geçti. Washington ve çevresindeki kolluk kuvvetleri ve güvenlik kurumları, yeni yılın ilk günü ABD ordusunda görev yapmış muvazzaf askerler tarafından gerçekleştirilen New Orleans'taki terör saldırısı ve Trump International Hotel'in önündeki Cybertruck bombalamasının ardından 15 günlük periyotta yaşanacak kritik gelişmelere göre güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarttı.

Kongre'de kritik onay

İlk kritik etkinlik bugün, Kongre'nin 6 Ocak 2021'deki Capitol isyanından bu yana dört yıl sonra başkanlık seçimlerinin sonuçlarını onaylamak için toplanmasıyla gerçekleşecek. Trump'ın resmen başkan olarak onaylanacağı Kongre oturumu öncesinde Trump taraftarları ile karşıtlarının başkentte gösteri yapmasından ve olası şiddet eylemlerinden endişe duyuluyor.

Eski Başkan için cenaze töreni

Amerikan başkentinde düzenlenecek ikinci kritik siyasi gelişme ise 100 yaşında hayata gözlerini yuman eski ABD Başkanı Jimmy Carter için Salı günü düzenlenecek resmi tören ve Perşembe günü sona erecek eyalet cenaze töreni olacak. Cenaze törenine eski ABD başkanları dahil üst düzey katılımın gerçekleşmesi nedeniyle yüksek kategori güvenlik değerlendirmesi yapılıyor. Bu çerçevede güvenlik

önlemleri alındı.

Yemin törenine yoğun hazırlık

En kritik tarih ise ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump için 20 Ocak tarihinde düzenlenecek yemin töreni olacak. Seçim döneminde iki kez suikast girişimiyle karşı karşıya kalan ve yaralanan Trump için tören alanında üst düzey güvenlik önlemleriyle kuş uçurtulmayacak.

Güvenlik duvarları oluşturuldu

Bu çerçevede başkent Washington adeta güvenlik duvarlarıyla çevrildi. Bazı hassas noktalara ve Kongre Binası çevresine girişler belirli alanlardan yapılırken, çevre eyaletlerden ek 500 ulusal muhafız ve güvenlik görevlisi talep edildi. Trump'ın yemin töreni için 7.800 Ulusal Muhafız askeri istendi. ve havacıya yönelik ek bir talep henüz beklemede.











