Hamaney: Gerekirse daha şiddetli vuracağız

Hizbullah'ın en önemli destekçisi İran'da ise geçtiğimiz salı günü İsrail'e yönelik gerçekleştirilen balistik füze saldırılarının ardından Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, cuma namazı hutbesinde İsrail'e tehditlerini sürdürdü. Hamaney, bütün İslam ümmetine İsrail'e karşı birlik olma çağrısı yaptığı hutbede, "Düşmanımızın benimsediği politikalar, ayrılık ve fitne tohumları ekmek, tüm Müslümanlar arasına ayrılık sokmaktır. Onlar Filistin, Lübnan, Mısır ve Irak halkının düşmanıdır. Onlar Yemen ve Suriye halkının aynı düşmanıdır. Düşmanımız tektir" diye konuştu. Hamaney ayrıca, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı saldırısının meşru olduğu gibi Filistin halkına destek veren Hizbullah'ın İsrail topraklarına yönelik saldırıların ve İran'ın son gerçekleştirdiği füze saldırılarının da meşru olduğuna vurgu yaparak, "Gerekirse bundan daha şiddetli saldırılar da yapacağız" dedi. Öte yandan, İsrail'in salı günkü balistik füze saldırılarına cevap vereceğini ilan etmesine rağmen Hamaney'in açık bir alanda ve daha önceden yeri ilan edilmiş bir hutbe vermesi İran'ın artık İsrail tehditlerini önemsemediği yorumlarına sebep oldu.