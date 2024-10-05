Hamaney: Gerekirse daha şiddetli vuracağız

İran’ın dini lideri Hamaney, İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından Tahran’da cuma namazı kıldırdı. Füze saldırılarının meşru olduğunu söyleyen Hamaney, “Gerekirse İsrail’i daha şiddetli vuracağız” dedi.
Hizbullah'ın en önemli destekçisi İran'da ise geçtiğimiz salı günü İsrail'e yönelik gerçekleştirilen balistik füze saldırılarının ardından Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, cuma namazı hutbesinde İsrail'e tehditlerini sürdürdü. Hamaney, bütün İslam ümmetine İsrail'e karşı birlik olma çağrısı yaptığı hutbede, "Düşmanımızın benimsediği politikalar, ayrılık ve fitne tohumları ekmek, tüm Müslümanlar arasına ayrılık sokmaktır. Onlar Filistin, Lübnan, Mısır ve Irak halkının düşmanıdır. Onlar Yemen ve Suriye halkının aynı düşmanıdır. Düşmanımız tektir" diye konuştu. Hamaney ayrıca, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı saldırısının meşru olduğu gibi Filistin halkına destek veren Hizbullah'ın İsrail topraklarına yönelik saldırıların ve İran'ın son gerçekleştirdiği füze saldırılarının da meşru olduğuna vurgu yaparak, "Gerekirse bundan daha şiddetli saldırılar da yapacağız" dedi. Öte yandan, İsrail'in salı günkü balistik füze saldırılarına cevap vereceğini ilan etmesine rağmen Hamaney'in açık bir alanda ve daha önceden yeri ilan edilmiş bir hutbe vermesi İran'ın artık İsrail tehditlerini önemsemediği yorumlarına sebep oldu.
DIŞİŞLERİ BAKANI BEYRUT'TA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de İsrail'in "Düşman ülkelerin uçakları hedef alınacak" tehdidine rağmen dün Beyrut'a gitti. Sabah saatlerinde Dahiye yakınlarındaki Refik Hariri Havalimanı'na inen Arakçi, "Buraya geldik ve gereken görüşmeleri yapacağız" diyerek meydan okudu.