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Hamaney: Hizbullah'ın yanında duracağız ve mücadele Hizbullah'ın öncülüğünde devam edecek

Hamaney: Hizbullah'ın yanında duracağız ve mücadele Hizbullah'ın öncülüğünde devam edecek

13:5428/09/2024, Cumartesi
AA
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Hamaney
Hamaney

İran lideri Ali Hamaney, "İsrail'in Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına zarar veremeyeceğini" ve bölgedeki tüm "direniş güçlerinin" Hizbullah'a destek vereceğini ifade etti. Hamaney, bölgedeki "direniş güçlerinin", Hizbullah'ın yanında duracağını ve mücadelelerini Hizbullah'ın öncülüğünde devam edeceğini ifade etti.

İran lideri Hamaney, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü savaş suçlarını Lübnan'a da uygulamaya çalıştığını belirten
Hamaney, "Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidir." ifadelerini kullandı.
İran lideri, bölgedeki "direniş güçlerinin" Hizbullah'ın yanında duracağını ve "direniş güçlerinin mücadelesinin Hizbullah'ın öncülüğünde devam edeceğini" belirtti.

Hamaney, İsrail'in gece Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında olduğu öne sürülen ve akıbeti henüz belirlenemeyen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan söz etmedi.

#Hamaney
#İran
#Lübnan

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