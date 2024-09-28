Hamaney: Hizbullah'ın yanında duracağız ve mücadele Hizbullah'ın öncülüğünde devam edecek

İran lideri Ali Hamaney, "İsrail'in Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına zarar veremeyeceğini" ve bölgedeki tüm "direniş güçlerinin" Hizbullah'a destek vereceğini ifade etti. Hamaney, bölgedeki "direniş güçlerinin", Hizbullah'ın yanında duracağını ve mücadelelerini Hizbullah'ın öncülüğünde devam edeceğini ifade etti.
İran lideri Hamaney, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Hamaney, İsrail'in gece Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında olduğu öne sürülen ve akıbeti henüz belirlenemeyen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan söz etmedi.