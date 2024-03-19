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Dünya

Hamas lideri Heniyye'den Putin'e seçim tebriği

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçim zaferinden dolayı Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti. Putin'e gönderdiği tebrik mesajında Rusya'nın Filistin davasına destek veren pozisyonundan övgüyle söz eden Heniyye, Filistin halkının karşısında durduğu İsrail işgal güçlerinin ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli hegomonik kollarından biri olduğunu ifade etti.

18:36 - 19/03/2024 Salı
AA
Vladimir Putin - İsmail Heniyye
Vladimir Putin - İsmail Heniyye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçimleri kazanarak yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, seçim zaferinden dolayı Putin'e bir tebrik mesajı yolladı.

Rusya'nın Filistin davasına destek veren pozisyonundan övgüyle söz eden Heniyye, Filistin halkının karşısında durduğu İsrail işgal güçlerinin ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli hegomonik kollarından biri olduğunu belirtti.

Heniyye, Hamas'ın Rusya ile ortak işbirliği yollarını güçlendirme arzusunda olduğunu, Rus halkının ve dünyanın çıkarları doğrultusunda ezilen halklara adalet sağlayacak çok kutuplu bir küresel sistem inşa etme yolunda Putin'e başarılar dilediğini ifade etti.



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#İsmail Heniyye
#israil
#Rusya
32 dakika önce
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