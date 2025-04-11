Hamas: Siyonistlerin işkenceleri Ahmed Manasra'nın üzerinde açıkça görülüyor

Hamas, İsrail'in henüz 13 yaşındayken mahkum ettiği Filistinli Ahmed Manasıra'nın 9,5 yıl sonra genç bir adam olarak serbest bırakılmasına işaret ederek, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik "acımasız ve sistematik işkenceler" uygulamaya devam ettiğini belirtildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin hapishanelerinde tutulan esirler ile serbest bırakılanlara yönelik acımasız ve sistematik işkence uygulamaları, serbest bırakılan esir Ahmed Manasra'nın üzerinde açıkça görülüyor. Manasıra'ya ve ailesine yönelik gerçekleştirilen suç niteliğindeki uygulamalar, sadistçe ve faşistçe eylemlerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, serbest bırakılan Manasıra, "işgalcilerin Filistinli tutuklulara karşı sürdürdüğü suçların ve çocukların maruz kaldığı açık ihlallerin canlı tanığı" olarak nitelendirildi.

Ahmed Manasra'nın serbest bırakıldıktan sonraki hali





Acımasız ihlaller belgelenmeli

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası insan hakları kuruluşlarına "bu acımasız ihlallerin belgelenmesi, esirlerin korunması için acilen harekete geçilmesi ve işgalci yönetimin insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı yargılanması" noktasında sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

İsrail'in henüz 13 yaşındayken mahkum ettiği Filistinli Ahmed Manasıra, perşembe günü 9,5 yıl sonra genç bir adam olarak özgülüğüne kavuşmuştu.









Serbest bırakıldıktan sonra tekrar ifadeye çağırıldı

Serbest bırakılmasının ardından İsrail güvenlik makamları tarafından yeniden ifadeye çağırılan Ahmed Manasıra, Batı Kudüs'te ifade vermeye giderken görüntülenmişti. İsrail polisi, Ahmed Manasıra'nın Kudüs'ten uzaklaştırılmasını talep ederken, İsrail yargısı Ahmed'in 3 bin şekel (yaklaşık 800 dolar) kefaletle pazar gününe kadar ev hapsinde kalmasına hükmetmişti.

Ahmed Manasıra davasında neler yaşanmıştı

Amca çocukları Ahmed Manasıra (13) ve Hasan Manasıra'nın (15) 2015'te Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ndeki Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde "bıçaklı saldırıda bulundukları" iddia edilmiş, Hasan Manasıra olay yerinde İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yerleşimcilerin araba ile çarparak yaraladığı Ahmed'in çevredeki Yahudilerin küfürleri eşliğinde yerde kanlar içindeki görüntüsü kameralara yansımıştı. Uğradığı saldırının ardından Ahmed'in kafatasında çatlak oluşmuştu.

Gözaltına alındıktan sonra, İsrail polisinin Ahmed Manasıra'yı sorgularken ettiği küfürler, uyguladığı baskı ve Ahmed'in korkudan ağlamasını içeren video basına sızmıştı. Görüntüler, Filistin sokağında ve uluslararası alanda tepkiye yol açmıştı.









Ahmed, İsrail yargısına göre cezaya çarptırılabileceği 14 yaşına geldiğinde 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından "terör saldırısı suçlamasıyla" 13 yıl hapse mahkum edilmişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde yaşayan Ahmed Manasıra, İsrail'de sivil bir mahkemenin hüküm verdiği en küçük yaştaki isim olmuştu. İsrail'de yargının en yüksek mercii İsrail Yüksek Mahkemesi, Ahmed Manasıra'nın cezasını 2017 yılında 9,5 yıla düşürmüştü. Yargıçlar, mahkemede Ahmed Manasıra'nın bıçaklı saldırıda "ikinci dereceden rolü olduğunun göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti. İsrail yargısı, Ahmed Manasıra'nın küçük yaşı ve ağır ceza mahkumu olarak gördüğü muamele karşısında geçirdiği psikolojik rahatsızlıklara rağmen cezasının hafifletilmesi taleplerini reddetmişti.



