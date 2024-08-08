Hamas'tan katil İsrail'in Mescid-i Aksa İmamına getirdiği yasağa tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin katil İsrail'in yargılandığı soykırım davasına resmi olarak müdahil olmasıyla ilgili olarak "Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir" açıklamasında bulundu.