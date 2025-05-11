Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür: Her zaman yanımızda oldular

Gazze'de şubat ayındaki ilk ateşkesin ardından uzun süredir devam eden görüşmelerde sona yaklaşıldı.

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın lideri Yahya el-Hayye, Amerikan hükümeti ile görüşmelerin 'çok olumlu' geçtiğini belirterek büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Hamas ayrıca, Gazze Şeridi'nin bağımsız ve profesyonel bir komite tarafından yönetilmesini de kabul ettiklerini açıkladı.

Hamas'ın resmi açıklamasının tamamı:

─ Ateşkesin durdurulması için arabulucular tarafından sarf edilen çabaların bir parçası olarak; Hamas, geçtiğimiz günlerde ABD yönetimiyle temaslarda bulundu ve bu temaslarda büyük bir ilerleme kaydedildi.

─ Çifte ABD vatandaşlığına sahip İsrailli asker Aidan Alexander'ın serbest bırakılması; ateşkesin durdurulması, sınırların açılması ve Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yardım ve sükunet getirilmesi için atılan adımların bir parçası olarak gerçekleşecektir.

─ Hareketimiz, derhal yoğun müzakerelere başlamaya ve savaşı durduracak nihai bir anlaşmaya varmak, üzerinde mutabık kalınan şekilde esir değişimlerini tamamlamak ve Gazze Şeridi'ni bağımsız profesyonel bir komite tarafından yönetmek, yeniden imar ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca sükûnet ve istikrarın devamını sağlamak için ciddi çaba sarf etmeye hazır olduğunu teyit eder.

─ Kardeş Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucuların yanı sıra Türkiye'deki kardeşlerimizin de geçtiğimiz süreç boyunca yorulmak bilmeden sarf ettikleri çabaları takdirle karşılıyoruz.