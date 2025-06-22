Hollanda Başbakanı Schoof: Müzakereler sürdürülebilir bir çözüme giden tek yol

Schoof, X hesabından yaptığı açıklamada "Orta Doğu'daki son gelişmeler endişe verici. Tüm tarafları daha fazla gerilimi önlemeye çağırıyorum. Müzakereler sürdürülebilir bir çözüme giden tek yol." değerlendirmesinde bulundu.

Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da X hesabından yaptığı açıklamada "Hükümet, Amerika'nın İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını not aldı. Bu, Orta Doğu'daki endişe verici durumun daha da tırmanması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.