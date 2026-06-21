Hollanda'dan 75 yıl sonra tarihi adım: Molukkalılardan resmi özür dilendi

"Asker olarak kalpsiz ve onursuz şekilde ihraç edilmenizden dolayı, yetersiz imkanlarla karşılanmanız ve barındırılmanızdan dolayı, göz ardı edilmeniz ve terk edilmenizden dolayı, giderilmemiş yuva özleminden ve pek çok Moluk ailedeki üzüntü ve acılardan dolayı, bugün Hollanda hükümeti adına özür diliyorum. Moluk topluluğundan özür diliyorum."