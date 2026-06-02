Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi çıktı: İstanbul'da yakalandı Hollanda’ya iade edildi

18:362/06/2026, Salı
DHA
İstanbul'da yakalanan uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers'in kardeşi Hollanda'ya gönderildi
Pendik’te MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla gözaltına alınan uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers'in kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Türkiye'deki işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan Hollanda'ya gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile yürütülen ortak çalışmada 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan hakkında 'Kırmızı Bülten' ile yakalama kararı bulunan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers (51) Pendik'te yakalandı. Türkiye'de işlemleri tamamlanan Leijdekkers bugün Hollanda'ya gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile ortak yürütülen çalışmalarda hakkında Hollanda yetkili makamlarınca, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında, 'Kırmızı Bülten' ile aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers Pendik'te yakalandı. 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin kardeşinin uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers olduğu, kardeşiyle kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi.

Diğer yandan şüphelinin 2024'te yakalandığı daha sonra serbest bırakıldığı aynı dosya kapsamında hakkında yeniden yakalama kararı çıktığı da öğrenildi.

Hollanda'ya gönderildi

Türkiye'de ifade işlemleri tamamlanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Hollanda'ya gönderildi.




#Uyuşturucu
#Suç Örgütü
#İade
