Dünya Horoz kümeste yumurta toplayan yaşlı kadını öldürdü
OKYANUSYA

Horoz kümeste yumurta toplayan yaşlı kadını öldürdü

Avustralya'da yaşlı bir kadın kümesten yumurta topladığı sırada bir horozun saldırısına uğradı. Horozun varisli damarlarını gagasıyla deşelemesi nedeniyle çok kan kaybeden 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Avustralya'da tarihin en ilginç ölümlerinden biri yaşandı. Kümesteki yumurtaları toplamaya gelen kadın, horozun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Bacaklarındaki varisli damarları gagalayan horoz, kadının ölümüne neden oldu. Avustralya'da daha önce kedi tırmalaması nedeniyle benzer bir ölümün yaşandığı da ifade edildi.

"Zararsız bilinen hayvanlar ölümcül olabilir"

Ülkede zararsız olarak bilinen tavuk ve horoz gibi hayvanların ölümcül olabileceğine dair bir uyarı yapıldı.

Yaşlılarda varisli damarlar çabuk parçalanabiliyor

  • Adelaide Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Roger Byard, zaman zaman yaşlı insanların bu durumları yaşayabildiğine dikkat çekerek, "Varisli damarlar kolayca parçalanabilir. Yaşlı insanların bu damarlarını basit bir operasyonla tedavi etmeleri için çalışıyorum" dedi.
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