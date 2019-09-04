Horoz kümeste yumurta toplayan yaşlı kadını öldürdü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer füze mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nükleer başlıklı füze konusunda önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Bazı ülkelerin nükleer başlıklı füze yarışına girmesine değinerek, "Bize 'sakın ha sen yapma' diyorlar. Yanıbaşımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor" ifadelerini kullandı.