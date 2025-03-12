Hukuk herkes için işleyecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, haksız yere kan dökenlerin, en yakınları bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceklerini belirtti. Suriye Devlet Başkanı Şara, İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunarak katliamı başlatanların dış güçlerin desteğini alan Esed yanlısı gruplar olduğunu, ancak cinayetlerin de işlendiğini açıkladı. Suriye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Ahmed Şara, “Hukuk herkes için işleyecektir. Biz mazlumları savunmak için savaştık ve haksız yere kimsenin kanının dökülmesine izin vermeyeceğiz. Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Şara, yaşanan şiddet olaylarının sorumlusunun Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı Dördüncü Tümen mensubu eski rejim yanlıları ve yabancı güçler olduğunu ifade etti.