Hukuk herkes için işleyecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Esed artıklarının saldırılarının ardından yaşanan sivil ölümlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şara, “Hukuk herkes için işleyecektir. Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, haksız yere kan dökenlerin, en yakınları bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceklerini belirtti. Suriye Devlet Başkanı Şara, İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunarak katliamı başlatanların dış güçlerin desteğini alan Esed yanlısı gruplar olduğunu, ancak cinayetlerin de işlendiğini açıkladı. Suriye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Ahmed Şara, “Hukuk herkes için işleyecektir. Biz mazlumları savunmak için savaştık ve haksız yere kimsenin kanının dökülmesine izin vermeyeceğiz. Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Şara, yaşanan şiddet olaylarının sorumlusunun Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı Dördüncü Tümen mensubu eski rejim yanlıları ve yabancı güçler olduğunu ifade etti.
İRAN'I İŞARET ETTİ
Ülkede kargaşa çıkarmayı ve toplumsal bölünme oluşturmayı amaçlayan söz konusu grupların çatışma çıkardıklarını kaydeden Şara, ülkede durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Şara olaylara dahil olan yabancı gücün kaynağını belirtmezse de dolaylı yoldan İran'a gönderme yaptı. Öte yandan Ahmed Şara, ülkenin güneyindeki Suveyda'dan Dürzi toplumunun liderleriyle Şam'da bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Dürzi liderler, Suveyda'daki kurumların Şam yönetiminin kontrolü altına girmesini kabul etti.