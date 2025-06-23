Hürmüz'ün kapatılmasına onay

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı" dedi. Rızayi, "Komisyon üyeleri, ABD'nin saldırganlığına karşı kararlı, pişmanlık verici ve orantılı bir yanıt verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Misilleme ve caydırıcı önlemler, üyeler arasında mutabakat sağlanan alanlar arasında" ifadelerini kullandı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları (DMO) “ABD rejimi bu suçu Siyonist İsrail rejimi ile koordineli halde işledi. Cevabımız can yakıcı olacak. Nükleer teknolojimiz hala güçlü ve barışçıldır, hiç kimse nükleer gücümüzü imha edemez” açıklamasını yaptı.