Hürmüz'ün kapatılmasına onay

ABD’nin saldırısının ardından İran’dan ilk adım geldi. İran Meclisi, dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin yüzde 20’sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına onay verdi. Nihai kararı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi verecek.
ABD'nin İsrail'in yanında savaşa katılarak İran'a ait üç nükleer tesise saldırmasının ardından İran'ın misillemesinin ne olacağı merak edilirken, İran Meclisi'nden dikkat çekici bir hamle geldi. Buna göre, İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Press TV'nin aktardığına göre, İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Tümgeneral Kowsari, Meclis'in Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını açıkladı. Nihaî karar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verilecek. Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor. Küresel enerji ticaretinin yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
İran orantılı yanıt verecek
- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı" dedi. Rızayi, "Komisyon üyeleri, ABD'nin saldırganlığına karşı kararlı, pişmanlık verici ve orantılı bir yanıt verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Misilleme ve caydırıcı önlemler, üyeler arasında mutabakat sağlanan alanlar arasında" ifadelerini kullandı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları (DMO) “ABD rejimi bu suçu Siyonist İsrail rejimi ile koordineli halde işledi. Cevabımız can yakıcı olacak. Nükleer teknolojimiz hala güçlü ve barışçıldır, hiç kimse nükleer gücümüzü imha edemez” açıklamasını yaptı.