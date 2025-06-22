Erdoğan İran heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin ardından toplantı için İstanbul'da bulunan bazı isimlerle görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos’u ayrı ayrı kabul etti. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele aldı.