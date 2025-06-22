ABD’de İran çatlağı

İran-İsrail Savaşı birinci haftasını geride bırakırken, İsrail’in havadan düzenlediği saldırılarla İran’ın nükleer programına zarar vermesine karşın hedefine ulaşamadığı görülüyor. İranlı yetkililer, saldırıların sebep olduğu zararın kısa süre içinde tamir edilebileceğini dillendiriyor. Buna paralel olarak İsrail işgali altındaki toprakların çeşitli bölgelerini hedef alan İran füzeleri, işgal devletinin beklemediği bir yıkıma sebep oluyor. Bu gelişmeler İsrail-İran savaşını “karşılıklı saldırılar” şeklinde süren bir çatışmaya ve kısır bir döngüye dönüştürüyor. Bu noktada ABD’nin İran’daki nükleer programı imha edecek bir sonuç almak için duruma müdahale edeceği yönündeki tartışmaları alevlendiriyor. The Washington Post (WP) gazetesinin Trump’ın yakın danışmanları ve ulusal güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantılardan sızdırdığı bilgilere göre ise yetkililer, İran’a saldırı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Gazete, savaşa karşı olanların bir adım önde olduğunu belirtirken bu grup içindeki üst düzey bir yetkilinin Cenevre’deki görüşmelerin sürmesini istediğini aktardı. Trump’ın kesinlikler İran’ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi fikrinde olduğuna dikkati çeken gazete, ABD Başkanı'nın bu konuda finansör taraflar, gazeteciler ve seçilmiş yetkililerle istişare halinde olduğu bilgisini verdi. Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı JD Vance ise Cenevre’deki görüşmelerin ardından cuma günü yaptığı açıklamada, Trump’ın nükleer programın engellenmesini düşünmekle birlikte meselenin diplomatik yollarla çözümüne öncelik verdiğini söyledi. Vance, zamanın tükendiğini dile getirerek son kararın Trump tarafından verileceğinin

Tartışmalara katılan ABD Kongresi üyeleri, Trump’ın savaş kararını tek başına almaması için Kongreye taslak sunmaya hazırlanırken, Trump’ın çevresindeki üst düzey yetkililerin önemli bir kısmı da meselenin diplomatik yollarla çözülebileceğinde ısrar ediyor. ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçi Parti Milletvekili Thomas Massie ve Demokrat Parti Milletvekili Ro Khanna, savaş yetkisinin yalnızca Kongre’de olduğunu hatırlatmak amacıyla Kongreye bir tasarı sunacaklarını bildirdi. Massie, konuya dair yaptığı açıklamada, "Anayasa, yürütme organının, Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmamış egemen bir ülkeye karşı tek taraflı olarak savaş eylemi gerçekleştirmesine izin vermiyor. Kongre, İran'a savaş ilan etme yetkisine sahiptir. İsrail ile İran arasındaki devam eden savaş bizim savaşımız değildir" dedi. Khanna ise İran’ın nükleer silah ürettiği konusunun net olmadığını ayrıca bu silahların mevcut yöntemlerle yok edilebileceğinin de şüpheli olduğunu vurguladı. Khanna, "İran'ın bu bombalara ne kadar derinlerde sahip olduğunu bilmiyoruz. İran'ın bu yeteneğe ne kadarsahip olduğunu bilmiyoruz ve santrifüjlere ve bilgi birikimine sahip oldukları göz önüne alındığında, yeniden inşayı ne kadar çabuk gerçekleştirebileceklerini de bilmiyoruz. Tahminler bir ila üç yıl arasında değişiyor" diye konuştu.