İHH Avustralya'da katledilecek 10 bin deve için harekete geçti: Kesip etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtabiliriz

Ülkede 10 bin deve keskin nişancılar tarafından katledilecek.

Avustralya'da fazla su tüketen 10 binden fazla devenin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi kararının ardından İHH, alternatif olarak başka bir fikir sundu.

İHH Başkan Yardımcısı Serkan Nergis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İHH olarak Avusturalya’daki arkadaşlarla irtibata geçerek çok su tükettikleri gerekçesiyle helikopterden ateş edilerek katledilecek develer için ne yapabiliriz araştırmasını yapıyoruz. Mesela develer kesilip etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir... Umarım bi sonuç alabiliriz.." dedi.

İHH olarak Avusturalya’daki arkadaşlarla irtibata geçerek çok su tükettikleri gerekçesiyle helikopterden ateş edilerek katledilecek develer için ne yapabiliriz araştırmasını yapıyoruz. Mesela develer kesilip etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir... Umarım bi sonuç alabiliriz.. — Serkan Nergis (@serkannergis) 9 Ocak 2020

OYNAT Avustralya'da 10 bin deve su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle katledilecek Avustralya genelinde toplam 1,2 milyon deve olduğu tahmin ediliyor. Kontrolden çıkan deve sayısını dengelemek için yapılacak operasyonun 5 gün sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında 10 binden fazla deve, helikopterlerdeki profesyonel nişancılar tarafından katledilecek. BiP'te paylaş

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Develer pek çok soruna sebep oluyor

Güney Avustralya Çevre ve Su Bakanlığı sözcüsü, deve sayısındaki artışın bölgede pek çok soruna sebep olduğunu belirtti.

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun beş gün sürmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.