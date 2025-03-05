İki Türk şoför 'Peygambere hakaret' iddiasıyla Suriye'ye alınmadı

İdare tarafından yapılan yazılı açıklamada Enver Gencer ve Halil Demiral isimli iki Türk şoförün araçları ile 5 Mart'ta (bugün) Hamam Kapı Gümrük İdaresi sahasına giriş yaptığı belirtilerek, söz konusu kişilerin "

Suriye gümrük sahası içerisinde Allah’a inanmayarak ve Hz. Muhammed’e küfür ederek İslam değerlerine hakarette bulundukları