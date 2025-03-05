İki Türk şoför 'Peygambere hakaret' iddiasıyla Suriye'ye alınmadı

Suriye Hamam Sınır Kapısı İdaresi, iki Türk şoför hakkında tutanak hazırlayarak dine ve Peygambere hakaret ettikleri gerekçesiyle Suriye'ye alınmadıklarını bildirdi. Hazırlanan tutanakta şoförlerin tutumlarının saha içerisinde kargaşa ve öfkeye sebep oluğu, olayların büyümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.
İki Türk şoför, Hz. Muhammed'e ve İslami değerlere hakaret ettikleri iddiasıyla Suriye'ye alınmadı.
İddia edilen olayın saha içerisinde kargaşa ve öfkeye sebep olduğu ve olayların büyümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.
"İdaremize, 24.02.2024 tarihinde Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü tarafından sevk edilen, (pasaport numarası gizlenmiş) pasaport numaralı Enver Gencer isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 31AV500/31AUC855 plakalı araç ile 05.03.2025 tarihinde (pasaport numarası gizlenmiş) pasaport numaralı Halil Demiral’ın sevk ve idaresinde bulunan 06C157/80ACV947 plakalı araç, Hamam Kapı Gümrük İdaresi sahasına giriş yapmıştır.
Adı geçen şahısların Suriye gümrük sahası içerisinde Allah’a inanmayarak ve Hz. Muhammed’e küfür ederek İslam değerlerine hakarette bulunmaları, saha içerisinde kargaşa ve öfkeye sebep olmuştur. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri, meydana gelen karışıklığı kontrol altına almak amacıyla müdahalede bulunmuştur.
Yaşanan olayların ardından, Hamam Kapı Gümrük İdaresi, sürücü Enver Cengiz ve Halil DEMİRAL hakkında Suriye topraklarına giriş yasağı kararı almıştır."