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İki Türk şoför 'Peygambere hakaret' iddiasıyla Suriye'ye alınmadı

İki Türk şoför 'Peygambere hakaret' iddiasıyla Suriye'ye alınmadı

22:385/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriye Hamam Sınır Kapısı İdaresi, iki Türk şoför hakkında 'Suriye topraklarına giriş yasağı' kararı aldı.
Suriye Hamam Sınır Kapısı İdaresi, iki Türk şoför hakkında 'Suriye topraklarına giriş yasağı' kararı aldı.

Suriye Hamam Sınır Kapısı İdaresi, iki Türk şoför hakkında tutanak hazırlayarak dine ve Peygambere hakaret ettikleri gerekçesiyle Suriye'ye alınmadıklarını bildirdi. Hazırlanan tutanakta şoförlerin tutumlarının saha içerisinde kargaşa ve öfkeye sebep oluğu, olayların büyümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.

İki Türk şoför, Hz. Muhammed'e ve İslami değerlere hakaret ettikleri iddiasıyla Suriye'ye alınmadı.

Konuya ilişkin açıklama
Hamam Kapı Gümrük İdaresi
tarafından yapıldı.
İdare tarafından yapılan yazılı açıklamada Enver Gencer ve Halil Demiral isimli iki Türk şoförün araçları ile 5 Mart'ta (bugün) Hamam Kapı Gümrük İdaresi sahasına giriş yaptığı belirtilerek, söz konusu kişilerin "
Suriye gümrük sahası içerisinde Allah’a inanmayarak ve Hz. Muhammed’e küfür ederek İslam değerlerine hakarette bulundukları
" iddia edildi.

İddia edilen olayın saha içerisinde kargaşa ve öfkeye sebep olduğu ve olayların büyümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yaşandığı iddia edilen olayların neticesinde söz konusu şahısların,
Hamam Kapı Gümrük İdaresi
'nce Suriye'ye girişlerinin yasaklandığı belirtildi.
İdare'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İdaremize, 24.02.2024 tarihinde Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü tarafından sevk edilen, (pasaport numarası gizlenmiş) pasaport numaralı Enver Gencer isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 31AV500/31AUC855 plakalı araç ile 05.03.2025 tarihinde (pasaport numarası gizlenmiş) pasaport numaralı Halil Demiral’ın sevk ve idaresinde bulunan 06C157/80ACV947 plakalı araç, Hamam Kapı Gümrük İdaresi sahasına giriş yapmıştır.

Adı geçen şahısların Suriye gümrük sahası içerisinde Allah’a inanmayarak ve Hz. Muhammed’e küfür ederek İslam değerlerine hakarette bulunmaları, saha içerisinde kargaşa ve öfkeye sebep olmuştur. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri, meydana gelen karışıklığı kontrol altına almak amacıyla müdahalede bulunmuştur.

Yaşanan olayların ardından, Hamam Kapı Gümrük İdaresi, sürücü Enver Cengiz ve Halil DEMİRAL hakkında Suriye topraklarına giriş yasağı kararı almıştır."



#Suriye
#Türk Şoför
#Hamam Kapı

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