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Türkiye'nin Suriye büyükelçiliği askeri ataşesi göreve başladı

Türkiye'nin Suriye büyükelçiliği askeri ataşesi göreve başladı

18:204/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye'nin Suriye büyükelçiliği, Büyükelçi Burhan Köroğlu ile Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz'ün fotoğrafını paylaştı.
Türkiye'nin Suriye büyükelçiliği, Büyükelçi Burhan Köroğlu ile Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz'ün fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz, Şam'daki görevine başladı. Büyükelçilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kardeş Suriye ile askeri işbirliğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla 12 yılın ardından bir ilk yaşanmış ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden faaliyetlerine başlamıştı.

Suriye'de yaşanan yeni süreçte kritik bir gelişme daha meydana geldi.

Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi
Yarbay Hasan Göz
, Şam'daki görevine başladı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "
Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz Şam'daki görevine başladı. Kardeş Suriye ile askeri işbirliğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.
" denildi.


#Türkiye
#Suriye
#Büyükelçi
#Hasan Göz

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