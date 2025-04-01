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İki ülkeyi birbirine bağlayan köprü: Kuzey Kore ve Rusya birleşiyor

İki ülkeyi birbirine bağlayan köprü: Kuzey Kore ve Rusya birleşiyor

13:471/04/2025, Salı
DHA
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Putin.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Putin.

Rusya ile Kuzey Kore arasında 4 kilometrelik bir köprünün yapımına başlanacağı açıklandı.

Rusya ve Kuzey Kore arasında 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen 4 kilometre uzunluğundaki köprünün, Kuzey Kore'nin kuzeyi ile doğu Rusya arasında bir bağlantı oluşturacağı belirtildi. Köprü, 1959'da hizmete giren mevcut ‘Dostluk Köprüsü' demir yolu bağlantısının yakınında yer alacak.

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” dedi.


#Kuzey Kore
#Rusya
#Köprü

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