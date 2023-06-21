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Dünya

İlk vahyin indiği Hira'yı ziyaret

Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adayları, Kâbe ziyareti ve ibadetlerini yaparken bir yandan da Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.

04:00 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hira Mağarası.

Hira Mağarası.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adayları, Kabe ziyareti ve ibadetlerine devam ederken, bir yandan da Mekke’de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Hazreti Muhammed’e (sav) pilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor. Hacı adayları, sabah namazını Hira Mağarası çevresinde eda etmek için Mekke’ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı’nın (Cebel-i Nur) zirvesine tırmanıyor. Bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında zirveye varan hacı adayları, buradan Mekke’yi izliyor ve namazın ardından Nur Dağı’nın zirvesinden yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası’nı ziyaret ediyor. Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta bir boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua ediyor.



#Hira Mağarası
#Hazreti Muhammed
#Kutsal Topraklar
#Hac
42 dakika önce
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