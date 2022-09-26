Dünya İmam Harunun mirası
AFRİKA

İmam Harun’un mirası

Güney Afrika Müslümanlarının yüz akı liderlerinden İmam Abdullah Harun, 1924’te Cape Town’da dünyaya geldi. Annesi küçük yaşta vefat ettiğinden dolayı halası tarafından büyütülen Abdullah Harun, temel eğitimini Cape Town’da tamamladıktan sonra, yükseköğrenim için Mekke’ye giderek zamanının kıymetli âlimlerinden istifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmam Harun’un mirası
İmam Harun

Güney Afrika Müslümanlarının yüz akı liderlerinden İmam Abdullah Harun, 1924’te Cape Town’da dünyaya geldi. Annesi küçük yaşta vefat ettiğinden dolayı halası tarafından büyütülen Abdullah Harun, temel eğitimini Cape Town’da tamamladıktan sonra, yükseköğrenim için Mekke’ye giderek zamanının kıymetli âlimlerinden istifade etti.

1955’te, Cape Town’un güneyindeki Claremont semtinde bulunan Camia Mescidi’ne imam olarak tayin edilen Abdullah Harun, bir yandan da Güney Afrika’da beyazların üstünlüğüne dayanan ırkçı Apartheid rejimiyle mücadeleye başladı. İmamlık yaptığı camide gençleri bilinçlendiren, onları İslâm kardeşliği ortak paydasında bir araya getirmeye çalışan İmam Harun’un bu çabaları ırkçı rejimi rahatsız ediyordu. Önce tehditler, ardından da fiziksel saldırılarla devam eden süreç, nihayet İmam’ın tutuklanmasına yol açtı.

28 Mayıs 1969 günü erken saatlerde polis karakolunda sorguya alınan İmam Abdullah Harun, tam 123 gün süren işkence dolu bir zaman diliminin ardından 27 Eylül 1969 günü ruhunu teslim etti. Ailesine yapılan resmi açıklamada “merdivenden düşerek” öldüğü söylense de, ağır bir fiziksel işkenceden geçirildiği otopsi raporlarıyla kanıtlandı.

İmam Abdullah Harun, verdiği mücadeleyle ve son nefesine kadar sürdürdüğü azimle, sadece Güney Afrika için değil, dünyanın dört bir yanındaki sayısız insan açısından da ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

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