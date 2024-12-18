İngiliz milletvekili Burgon'dan 'İsrail'e silah ambargosu' çağrısı: F-35 parçalarını göndermeyin

İngiliz milletvekili Richard Burgon, İsrail'e tam silah ambargosu ve yaptırım uygulanmasını istedi. Burgon, "Politikacıların ve hükümetlerin ateşkes çağrılarının bir tür ritüele dönüştüğünü düşünüyorum çünkü açıkça görülüyor ki Netanyahu, ateşkes çağrılarını dinlemeyecek. Gerekli olan, hükümetlerin harekete geçmesidir" dedi.
İngiltere'nin İsrail'e yaptığı tüm silah ihracatına son vermesi ve yaptırım uygulaması çağrılarını destekleyen milletvekili Richard Burgon, İngiltere Parlamentosu binası önünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemesinin yeterli olmadığını belirten Burgon, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Burgon, "Politikacıların ve hükümetlerin ateşkes çağrılarının bir tür ritüele dönüştüğünü düşünüyorum çünkü açıkça görülüyor ki Binyamin Netanyahu, hükümetlerin ateşkes çağrılarını dinlemeyecek. Gerekli olan, hükümetlerin harekete geçmesidir ve bunun da İsrail'e tüm silah satışlarının durdurulması ve aynı zamanda İsrail'e yaptırım uygulanması anlamına geldiği kanaatindeyim" dedi.
Geçen hafta Filistinli bir avukatın kendisine "İngiliz devletinin bu durumda tam olarak ne yapması gerektiğini bildiğini" söylediğini aktaran Burgon, bu bağlamda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının hemen ardından ülkesinin Rusya'ya geniş kapsamlı yaptırımlar uyguladığını hatırlattı.
"İsrail'e yapılan tüm silah satışlarının sona erdirilmesi gerekiyor"
İngiliz hükümetinin atılacak adımlar konusunda ne yapması gerektiğini bildiğinin altını çizen Burgon, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hükümetler, soykırımı önlemek için harekete geçme konusunda yasal yükümlülük altındadır"
Milletvekili Burgon, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "Gazze'de yaşananların soykırım olmadığını" savunduğu ifadelerine de tepki gösterdi.
"F-35'lerin parçalarının İsrail'e gönderilmesine son verilmeli"
Burgon, geçen ay kendisi ve milletvekili Imran Hussain öncülüğünde 60'tan fazla parlamenterin bir araya gelerek, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'e hitaben yazdıkları mektupta, İsrail'e kapsamlı yaptırım uygulanmasını istediklerini hatırlattı.
Burgon, İngiliz hükümetinin artık somut adımlar atması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı: