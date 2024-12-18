İngiliz milletvekili Burgon'dan 'İsrail'e silah ambargosu' çağrısı: F-35 parçalarını göndermeyin

"Koşullu ihracat lisansı getirilebilir ve F-35 parçalarının İsrail ordusuna Gazze'de kullanılmak üzere satılmaması açık şart haline getirilebilir. Bu kilit parçaların izlenmesini sağlayacak teknoloji mevcut. Dolayısıyla, yalnızca suç ortağı olmamak için değil, İsrail'in Filistin halkına yönelik daha fazla savaş suçu işlemesini önlemek için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Uluslararası toplumun büyük çoğunluğu bu konuda hemfikir. Bizim de aynı noktada olmamız gerekiyor"