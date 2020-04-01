İngiliz ordusu alarma geçti: Koronavirüse karşı Londra’da geçici hastane inşa ediliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de ordu alarma geçti. Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri’nin başkent Londra’daki sergi ve uluslararası kongre merkezi London ExCel’i koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında geçici hastaneye çevirmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Bugün hasta kabul edileceği bildirilen geçici hastanenin, 10 gün içerisinde 4 bin yatak kapasitesine ulaşacağı bildirildi.

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Geçici hastane 10 günde tamamlanacak.

"Bana verilen en büyük görev"

Albay Ashleigh Boreham, askeri kariyerinde aldığı en büyük görevin bu olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki insanlar için bir hastane inşa ediyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarıyorsunuz ve bu hayatlar, sizin ailelerinizin hayatları da olabilir. Bu şimdiye kadar bana verilen en büyük görev" ifadelerini kullandı.

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Hastane 4 bin yatak kapasitesine ulaşacak.

"Bu da bizim Somme Muharebemiz"

Ordunun koronavirüsle mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa'da gerçekleşen ve bir milyondan fazla can kaybı ile sonuçlanan Somme Muharebesi’nden farklı olmadığını ifade ede eden Albay Boreham,

"Büyükbabam Somme'deydi, bu da ondan farklı değil. Ben sadece farklı bir savaştayım. Londra’lıyım, Londra'da arkadaşlarım ve ailem var. Burada çalışan insanların çoğu, burada çalışan askerlerin çoğu Londra'dan. Bunu Londralıların hayatlarını kurtarmak için yapıyoruz. Bunlar yoldaşlarımız, hiçbir fark yok. Sivil ya da asker olmaları önemli değil" dedi.