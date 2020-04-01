Dünya İngiliz ordusu alarma geçti Koronavirüse karşı Londrada geçici hastane inşa ediliyor
KORONAVİRÜS

İngiliz ordusu alarma geçti: Koronavirüse karşı Londra’da geçici hastane inşa ediliyor

İngiltere'de artan koronavirüs salgını orduyu harekete geçirdi. Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, başkent Londra'da kongre merkezi London ExCel’i geçici hastaneye çevirmek için çalışmalara hız verdi.

Haber Merkezi DHA
Geçici hastane 10 günde tamamlanacak.
Geçici hastane 10 günde tamamlanacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de ordu alarma geçti. Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri’nin başkent Londra’daki sergi ve uluslararası kongre merkezi London ExCel’i koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında geçici hastaneye çevirmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Bugün hasta kabul edileceği bildirilen geçici hastanenin, 10 gün içerisinde 4 bin yatak kapasitesine ulaşacağı bildirildi.

İngiltere'de koronavirüsten 393 kişi daha öldü
DÜNYA
İngiltere'de koronavirüsten 393 kişi daha öldü

Geçici hastane 10 günde tamamlanacak.

"Bana verilen en büyük görev"

Albay Ashleigh Boreham, askeri kariyerinde aldığı en büyük görevin bu olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki insanlar için bir hastane inşa ediyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarıyorsunuz ve bu hayatlar, sizin ailelerinizin hayatları da olabilir. Bu şimdiye kadar bana verilen en büyük görev" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de koronavirüs antikor testleri yakında satışa sunulacak
DÜNYA
İngiltere'de koronavirüs antikor testleri yakında satışa sunulacak

Hastane 4 bin yatak kapasitesine ulaşacak.

"Bu da bizim Somme Muharebemiz"

Ordunun koronavirüsle mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa'da gerçekleşen ve bir milyondan fazla can kaybı ile sonuçlanan Somme Muharebesi’nden farklı olmadığını ifade ede eden Albay Boreham,
"Büyükbabam Somme'deydi, bu da ondan farklı değil. Ben sadece farklı bir savaştayım. Londra’lıyım, Londra'da arkadaşlarım ve ailem var. Burada çalışan insanların çoğu, burada çalışan askerlerin çoğu Londra'dan. Bunu Londralıların hayatlarını kurtarmak için yapıyoruz. Bunlar yoldaşlarımız, hiçbir fark yok. Sivil ya da asker olmaları önemli değil" dedi.

Abone Ol Google News
İlginç karar

İlginç karar

​'Koronavirüs' demek artık yasak.
İstanbulda bugün...

İstanbul'da bugün...

Ne eldiven var ne maske ne de sosyal mesafe...
Kahvehane değil korona yuvası

Kahvehane değil korona yuvası

Yasağı delen sorumsuzlara polis baskın yaptı.
Bin TL'ler hesapta

Bin TL'ler hesapta

​Bakanlığın yardım paraları ödenmeye başlandı.
Ücretsiz<br>dağıtımı başlıyor

Ücretsiz
dağıtımı başlıyor

Erdoğan duyurdu, 8 üretici harekete geçti.
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti

Mane, Senegal'e koronavirüs hastanesi yaptırıyor.
Cehennem gibi

Cehennem gibi

​Koronavirüs ABD'yi 11 Eylül'den daha ağır vurdu.
250 milyon TL'ye yaklaştı

250 milyon TL'ye yaklaştı

​Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​destek yağıyor.
Çeyrek ve<br>gram altın kalmadı

Çeyrek ve
gram altın kalmadı

Darphaneye 'piyasaya altın sür' çağrısı yapıldı.
Yardım kutularında dikkat çeken not

Yardım kutularında dikkat çeken not

​Tıbbi malzemeler Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yola çıktı.
İstanbul'a bir hastane müjdesi daha

İstanbul'a bir hastane müjdesi daha

​Okmeydanı'ndan sonra bin yataklı Göztepe de bitmek üzere.
Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

​Dünyayı felakete sürükleyen sansürün hikayesi.
Kahramanları aradı

Kahramanları aradı

Bir yandan hayat kurtarırken bir yandan risk altındasınız...
'En kötü ihtimalle 2 milyon insan ölecek'

'En kötü ihtimalle 2 milyon insan ölecek'

​Beyaz Saray'dan korkutan tablo.
İsteyen dondurabilecek

İsteyen dondurabilecek

​YÖK'ten çok önemli koronavirüs kararı.
Umutlandıran gelişme

Umutlandıran gelişme

SARS ve MERS'te olmuştu... Üç ay çok önemli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.