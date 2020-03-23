Dünya İngiltere ve ABDyi korku sardı İtalya gibi olur muyuz?
KORONAVİRÜS

İngiltere ve ABD'yi korku sardı: İtalya gibi olur muyuz?

İngiltere ve ABD'yi korku sardı: İtalya gibi olur muyuz?

İtalya’da kısıtlama ve karantina önlemlerine rağmen koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin 5 bin 476’ya yükselmesi özellikle İngiltere ve ABD’de “Biz de İtalya olur muyuz?” sorusunu gündeme getiriyor. Başbakan Boris Johnson “İngiltere, İtalya’nın sadece 2-3 hafta gerisinde. Bizim de sağlık sistemimizin kapasitesi vaka sayısını kaldırmayabilir” dedi. ABD genelinde vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan New York’ta 30 binden fazla restoran ve bar kepenk kapattı. New York Valisi Andrew Cuomo 30 bin solunum cihazına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere ve ABD korku içinde
İngiltere ve ABD korku içinde

İtalya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ölümlerin katlanarak artması, başta İngiltere ve ABD olmak üzere dünyayı paniğe sürüklüyor. Kovid-19 salgını nedeniyle 10 günden fazladır tecrit altında olmasına rağmen, İtalya’da virüs kaynaklı vaka ve ölüm sayılarındaki rekor artış, Avrupa ülkelerinde ve ABD’de, “Biz de İtalya olur muyuz” korkusu yaratıyor.

İTALYA’DA ÜRETİM DURDU

Roma yönetimi son olarak, tüm seyahat kısıtlamalarına ve karantina uygulamalarına rağmen cumartesi günü 700’den fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine, stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Facebook hesabından açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Ülke, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Başbakan Conte, ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını ama tamamen durdurmadıklarını belirterek, “Sadece akıllı çalışma yöntemiyle ve ulusal üretimle ilgili olan üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz” ifadesini kullandı. Başbakan Conte’nin açıkladığı yeni tedbirlerin 3 Nisan tarihine kadar olduğu belirtildi.

İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
OYNAT 02:21
İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
Skynews'in İtalya'daki hastanelerden yayınladığı haber ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Hastanelerin tamamı koronavirüs hastalarına ayrılmış olmasına rağmen birçok hasta kapasite yetmediği için ölüme terk edilmiş durumda.


İNGİLTERE’DEN GEÇ ÖNLEM

İtalya’daki gelişmeler, Avrupa ülkeleri ve ABD’yi de yeni önlemler almaya itiyor. Virüsün ülkede görüldüğü ilk günlerde tedbir alma girişiminde bulunmayan İngiliz hükümeti de son günlerde tedbirlerini genişletme kararı alıyor. Ülkede, kafe, bar, restoran, sinema, tiyatro ve spor salonları cumartesi günü itibarıyla kapatılmış durumda. İlk başlarda nüfusun en az yüzde 60’ına virüsün bulaşması yoluyla toplumsal bağışıklılık kazanılması stratejisi güden İngiliz hükümeti, eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından geri adım atmayı sürdürüyor.

Boris Johnson

“2-3 HAFTA GERİDEYİZ”

Başbakan Boris Johnson’ın son açıklamaları da ülkedeki endişeleri açıklar nitelikte. Ülkesinde kutlanan anneler günü mesajı kapsamında vatandaşlarını evden çıkmamaları konusunda uyaran Johnson, “İngiltere, İtalya’nın sadece 2-3 hafta gerisinde; bizim de sağlık sistemimizin kapasitesi vaka sayısını kaldırmayabilir” ifadelerini kullandı. İtalya’dan sonra Avrupa’da en çok can kaybının yaşandığı İspanya’da da 16 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak ülkedeki ölümler buna rağmen 2 bin’e yaklaşmış durumda.

30 BİN RESTORAN KEPENK İNDİRDİ

ABD genelinde ise vaka sayısı 30 bine yaklaşırken, ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 348’e, New York’ta ise 76’ya yükseldi. Salgından en çok etkilenen eyaletlerden New York’ta da yaşam durmuş vaziyette. Pazar günü itibarıyla kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan eyalette 30 binden fazla restoran ve bar kepenk kapattı. Vaka sayısındaki artış sağlık sektörü için de endişeye yol açıyor. New York Valisi Andrew Cuomo, 6 bin solunum cihazları bulunduğunu, 30 bin solunum cihazına ihtiyaç olduğu belirtti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da yaptığı açıklamada, ABD’de krizin merkez üssünün New York olduğunu ifade etmişti.

ABD askeri sokağa indi

  • Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla tüm ülkeler tedbirlerini arttırıyor. ABD eyaletleri içinde virüsten en fazla etkilenen eyalet 15 bin 168 vaka ve 114 ölüm yaşanan New York oldu. Kentte Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi. Otellerdeki 10 bine yakın oda yoğun bakım ünitesine dönüştürülecek.


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