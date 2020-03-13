İnteraktif yeni tip koronavirüs haritası Yeni Şafak'ta

Koronavirüsün tüm bilgilerinin yer aldığı interaktif haritayı, yenisafak.com tüm takipçilerine sunuyor.
Haritada salgının yayıldığı bölgeler, vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranlarının son haliyle yer alıyor.
- "Dijital dünyayı keşfetme" amacı taşıyan ve Washington Üniversitesinin girişimi olan Humanistic GIS Laboratory (Humanistik Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı) tarafından hazırlanan harita, üniversitenin Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Bo Zhao tarafından oluşturuldu.
Humanistic GIS Laboratory, daha önce "Küresel Mülteci Atlası" ve "Su Hesaplayıcı" gibi projelere de imza atmıştı.