Dünya İnteraktif yeni tip koronavirüs haritası Yeni Şafakta
KORONAVİRÜS

İnteraktif yeni tip koronavirüs haritası Yeni Şafak'ta

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili aktif ve eş zamanlı bilgi sunmak amacıyla yenisafak.com, okuyucularına salgın haritası yayımladı. Washington Üniversitesi çalışması olan koronavirüs haritasında, yayıldığı bölgeler, vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranlarını içeren güncel veriler yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yenişafak.com koronavirüs ile ilgili interaktif harita yayımladı.
​Yenişafak.com koronavirüs ile ilgili interaktif harita yayımladı.

Koronavirüsün tüm bilgilerinin yer aldığı interaktif haritayı, yenisafak.com tüm takipçilerine sunuyor.

Haritada salgının yayıldığı bölgeler, vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranlarının son haliyle yer alıyor.

  • "Dijital dünyayı keşfetme" amacı taşıyan ve Washington Üniversitesinin girişimi olan Humanistic GIS Laboratory (Humanistik Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı) tarafından hazırlanan harita, üniversitenin Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Bo Zhao tarafından oluşturuldu.

Humanistic GIS Laboratory, daha önce "Küresel Mülteci Atlası" ve "Su Hesaplayıcı" gibi projelere de imza atmıştı.

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