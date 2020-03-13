İnteraktif yeni tip koronavirüs haritası Yeni Şafak'ta Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili aktif ve eş zamanlı bilgi sunmak amacıyla yenisafak.com, okuyucularına salgın haritası yayımladı. Washington Üniversitesi çalışması olan koronavirüs haritasında, yayıldığı bölgeler, vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranlarını içeren güncel veriler yer alıyor.

Haber Merkezi 13 Mart 2020, 16:03 Son Güncelleme: 13 Mart 2020, 17:28 Yeni Şafak