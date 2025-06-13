Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Irak'ta Şii lider Sadr ülkesinin İsrail-İran savaşından uzak tutulması çağrısı yaptı

Irak'ta Şii lider Sadr ülkesinin İsrail-İran savaşından uzak tutulması çağrısı yaptı

14:2413/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Iraklı Şii lider Sadr
Iraklı Şii lider Sadr

Irak'ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, Irak'ın İsrail-İran savaşından uzak tutulması gerektiğini ve halkın yeni savaşlara ihtiyacı olmadığını belirtti.

İsrail'in İran saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Sadr, "Siyonist oluşum, doğrudan Amerikan desteğiyle terörünü yayma konusunda haddini aştı ve eğer gerilim dili sürerse, hedef sadece komşu İran olmayacaktır." dedi.


Sadr, "En önemli konu; Irak'ın ve kutsal mekanlarının bu savaştan uzak tutulmasıdır. Irak halkının yeni savaşlara ihtiyacı yokt." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Irak hava sahasını kullanmasını "şiddetle kınayan" Sadr, Irak hükümetinden bu ihlalin tekrar edilmemesi için "uluslararası yöntemlerle Siyonist oluşumu cezalandırmasını" istedi.


İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi


İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.



#IRAK
#İran İsrail
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu: İşte ÖSYM 2025 KPSS lisans takvimi