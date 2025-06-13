Trump'tan tehdit gibi paylaşım: Bir sonraki saldırı daha acımasız olacak

Donald Trump: İran'a anlaşma şansı verdik
İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara tüm dünyadan tepki yağarken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi. Trump 'Truth Social' hesabından yaptığı açıklamada "İran'a anlaşma yapması için şans üstüne şans verdim. Onlara anlaşma yapmaları gerektiğini söyledim ama ne kadar uğraşsalar da bir türlü yapamadılar.Büyük bir ölüm ve yıkım oldu, ama bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var, bir sonraki planlanmış saldırılar daha da acımasız olacak." ifadelerini kullandı.
İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi.
Trump açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
Trump açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
"İran'a anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara "anlaşma yapın" dedim ama ne kadar uğraşsalar da, ne kadar yaklaşsalar da başaramadılar.
Onlara bunun bildiklerinden, tahmin ettiklerinden veya kendilerine söylenenden çok daha kötü olacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en iyi ve en ölümcül askeri teçhizatı açık ara farkla ürettiğini ve İsrail'de bunlardan çok sayıda olduğunu, daha fazlasının da yolda olduğunu ve bunları nasıl kullanacaklarını bildiklerini söyledim.
Büyük bir ölüm ve yıkım oldu, ama bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var, bir sonraki planlanmış saldırılar daha da acımasız olacak.
İran hemen bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak anılan ülkesini kurtarmalı"
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