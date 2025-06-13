Trump'tan tehdit gibi paylaşım: Bir sonraki saldırı daha acımasız olacak

Onlara bunun bildiklerinden, tahmin ettiklerinden veya kendilerine söylenenden çok daha kötü olacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en iyi ve en ölümcül askeri teçhizatı açık ara farkla ürettiğini ve İsrail'de bunlardan çok sayıda olduğunu, daha fazlasının da yolda olduğunu ve bunları nasıl kullanacaklarını bildiklerini söyledim.