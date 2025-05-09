İran ABD ile yapacakları müzakereler için tarih verdi

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını

"kısıtlamaya"